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Δύο σοβαρά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από συμπλοκή σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα, νοσηλεύονται φρουρούμενοι
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αιματηρή συμπλοκή

Δύο σοβαρά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από συμπλοκή σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα, νοσηλεύονται φρουρούμενοι

Φαίνεται πως τραυματίστηκαν με σπασμένα γυάλινα μπουκάλια

Δύο σοβαρά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από συμπλοκή σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα, νοσηλεύονται φρουρούμενοι
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Σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης δύο αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 37 ετών, μετά από μεταξύ τους επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένο κατάστημα στην περιοχή του Βαρδάρη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 17χρονο, υπήκοο Αλγερίας, κι έναν 37χρονο Παλαιστίνιο, ενώ κατά την αιματηρή συμπλοκή, τα αίτια της οποίας ερευνώνται, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν σπασμένα γυάλινα μπουκάλια.

Αμφότεροι συνελήφθησαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο 17χρονος στερείται εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Την προανάκριση διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, οι οποίοι υπέβαλαν τη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
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