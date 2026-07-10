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Δείτε βίντεο: Οδηγός νταλίκας κατέγραψε τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα στην Εγνατία Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Έβρος Νταλίκα Φορτηγό Κάμερα Αντίθετο ρεύμα Εγνατία Οδός

Δείτε βίντεο: Οδηγός νταλίκας κατέγραψε τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα στην Εγνατία Οδό

Το άκρως επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα της νταλίκας, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τα επαναλαμβανόμενα συμβάντα στην περιοχή του Έβρου

Δείτε βίντεο: Οδηγός νταλίκας κατέγραψε τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα στην Εγνατία Οδό
18 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο και άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (9/7) στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το τελωνείο των Κήπων στον Έβρο.

Οδηγός νταλίκας  βρέθηκε μπροστά σε έναν πραγματικό κίνδυνο, όταν αντίκρισε όχι ένα, αλλά τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο.

Το περιστατικό καταγράφηκε καρέ καρέ από την κάμερα που είχε τοποθετημένη στο παρμπρίζ της νταλίκας του ο επαγγελματίας οδηγός.

Η στιγμή που τα ΙΧ κινούνται στο αντίθετο ρεύμα

Στο βίντεο που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα e-evros.gr φαίνεται η στιγμή που τα τρία οχήματα κινούνται με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Οδηγός φορτηγού βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν απόλυτο εφιάλτη, όταν είδε μπροστά του τρία αυτοκίνητα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την καταγραφή των πινακίδων, πρόκειται για δύο οχήματα με τουρκικές πινακίδες και ένα με ελληνικές.
18 ΣΧΟΛΙΑ

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