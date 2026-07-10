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Νέο πρόγραμμα για 1.000 ανέργους πτυχιούχους από τη ΔΥΠΑ με μισθό 1.250 ευρώ, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Νέο πρόγραμμα για 1.000 ανέργους πτυχιούχους από τη ΔΥΠΑ με μισθό 1.250 ευρώ, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών. Δείτε ειδικότητες, μισθούς, κριτήρια μοριοδότησης και αιτήσεις
Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους θέτει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με στόχο την εργασιακή ένταξη επιστημόνων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας.
Το πρόγραμμα αφορά ανέργους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο.
Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ, ενώ η ΔΥΠΑ καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΔΥΠΑ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς στοχεύει στην αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού που παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, στελέχη πληροφορικής και διοικητικοί υπάλληλοι.
Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους πρώην εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν ανανεώθηκαν. Οι συγκεκριμένοι άνεργοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Το πρόγραμμα αφορά ανέργους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο.
Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ, ενώ η ΔΥΠΑ καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΔΥΠΑ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς στοχεύει στην αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού που παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, στελέχη πληροφορικής και διοικητικοί υπάλληλοι.
Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους πρώην εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν ανανεώθηκαν. Οι συγκεκριμένοι άνεργοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Συμβάσεις έως δύο χρόνιαΟι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας δώδεκα μηνών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν απασχόληση συνολικής διάρκειας έως 24 μηνών.
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