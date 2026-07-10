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Στη φυλακή θείος και ανιψιός που λήστεψαν 44χρονο τουρίστα μετά από τροχαίο στη Ρόδο
Στη φυλακή θείος και ανιψιός που λήστεψαν 44χρονο τουρίστα μετά από τροχαίο στη Ρόδο
Η σύζυγος του 32χρονου που βρισκόταν μαζί με τους κατηγορούμενους, διαφεύγει της σύλληψης
Στη φυλακή οδηγήθηκαν χθες, μετά τις απολογίες τους, ο 32χρονος και ο 19χρονος ανιψιός του, που κατηγορούνται για ληστεία μετά από τροχαίο ατύχημα, σε βάρος 44χρονου Άγγλου.
Θείος και ανιψιός, μαζί με τη 35χρονη σύζυγο του πρώτου, η οποία διαφεύγει της σύλληψης, κατηγορούνται για ληστεία από κοινού και χθες το μεσημέρι, συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους, προσήχθησαν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, όπου και απολογήθηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες αρνήθηκαν τα όσα τους καταλογίζονται και επανέλαβαν τα όσα προανακριτικά είχαν ισχυριστεί. Δηλαδή ότι πράγματι το αυτοκίνητό τους χτύπησε στο πίσω μέρος το αυτοκίνητο του αλλοδαπού, ο οποίος στη συνέχεια άρχισε να τους κυνηγάει και, όταν σταμάτησαν, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους.
Τόσο ο 32χρονος όσο και ο 19χρονος αρνήθηκαν ότι τον λήστεψαν, ωστόσο οι όποιοι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι, με σύμφωνη γνώμη, αποφάσισαν να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο εμπλεκόμενοι.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη στις 7 Ιουλίου 2026, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στη Ρόδο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο 32χρονος, ο 19χρονος και μία 35χρονη συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος αλλοδαπός από την Αγγλία.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί από την αστυνομία, ο αλλοδαπός ακολούθησε το όχημα των τριών εμπλεκομένων και, όταν εκείνοι σταμάτησαν και βγήκαν έξω, του αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας κινητό τηλέφωνο, χρήματα και προσωπικά έγγραφα.
Ο αλλοδαπός κατήγγειλε το περιστατικό στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι και συνέλαβαν τον 32χρονο και τον 19χρονο, ενώ η 35χρονη αναζητείται.
Θείος και ανιψιός, μαζί με τη 35χρονη σύζυγο του πρώτου, η οποία διαφεύγει της σύλληψης, κατηγορούνται για ληστεία από κοινού και χθες το μεσημέρι, συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους, προσήχθησαν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, όπου και απολογήθηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες αρνήθηκαν τα όσα τους καταλογίζονται και επανέλαβαν τα όσα προανακριτικά είχαν ισχυριστεί. Δηλαδή ότι πράγματι το αυτοκίνητό τους χτύπησε στο πίσω μέρος το αυτοκίνητο του αλλοδαπού, ο οποίος στη συνέχεια άρχισε να τους κυνηγάει και, όταν σταμάτησαν, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους.
Τόσο ο 32χρονος όσο και ο 19χρονος αρνήθηκαν ότι τον λήστεψαν, ωστόσο οι όποιοι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι, με σύμφωνη γνώμη, αποφάσισαν να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο εμπλεκόμενοι.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη στις 7 Ιουλίου 2026, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στη Ρόδο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο 32χρονος, ο 19χρονος και μία 35χρονη συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος αλλοδαπός από την Αγγλία.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί από την αστυνομία, ο αλλοδαπός ακολούθησε το όχημα των τριών εμπλεκομένων και, όταν εκείνοι σταμάτησαν και βγήκαν έξω, του αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας κινητό τηλέφωνο, χρήματα και προσωπικά έγγραφα.
Ο αλλοδαπός κατήγγειλε το περιστατικό στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι και συνέλαβαν τον 32χρονο και τον 19χρονο, ενώ η 35χρονη αναζητείται.
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