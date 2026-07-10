Η LA VIE EN ROSE συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή περιποίηση και προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που υποστηρίζει την ποιότητα και την υγιή όψη των μαλλιών.
Δήμος Αθηναίων: Από σήμερα οι αιτήσεις για 534 προσλήψεις στην καθαριότητα σχολείων
Δήμος Αθηναίων: Από σήμερα οι αιτήσεις για 534 προσλήψεις στην καθαριότητα σχολείων
Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών έως 23 Ιουλίου
Ενισχύεται με 534 νέους εργαζόμενους, για το διδακτικό έτος 2026-2027, η καθαριότητα των σχολικών κτιρίων στον δήμο Αθηναίων.
Οι προσλήψεις αφορούν στη σύναψη συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.
Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ξεκινά την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου που θα βρουν αναρτημένη σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Αθηναίων, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Πατησίων 159, Τ.Κ. 11252, Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, ισόγειο.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση:
Δήμος Αθηναίων, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 5ος Όροφος, Πατησίων 159, Τ.Κ. 11252, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2144117236, 2144117237, 2144117238, 2144117239, 2144117235, 2144117241 2144117244, 2144117245, 2144117246).
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη σχετική αίτηση στον σύνδεσμο, εδώ.
Οι προσλήψεις αφορούν στη σύναψη συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.
Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ξεκινά την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου που θα βρουν αναρτημένη σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Αθηναίων, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Πατησίων 159, Τ.Κ. 11252, Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, ισόγειο.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση:
Δήμος Αθηναίων, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 5ος Όροφος, Πατησίων 159, Τ.Κ. 11252, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2144117236, 2144117237, 2144117238, 2144117239, 2144117235, 2144117241 2144117244, 2144117245, 2144117246).
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη σχετική αίτηση στον σύνδεσμο, εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα