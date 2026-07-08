Συνελήφθη αρχηγικό μέλος συμμορίας που ανατίναζε ΑΤΜ, είχαν αρπάξει πάνω από 440.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ΑΤΜ, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας και κλοπή πομποδέκτη διοδίων

εκρήξεις σε ΑΤΜ, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.



Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε, απογευματινές ώρες της Τρίτης (7/7) έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, ενώ ταυτόχρονα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. διενεργήθηκαν έρευνες σε οικία και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.







Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, προηγήθηκε πολύμηνη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων της προανάκρισης, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, διαπράττοντας εκρήξεις Α.Τ.Μ. σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.



Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, κατόπιν των οποίων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αρχηγικού μέλους της οργάνωσης.







- χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία είχαν μόλις αφαιρέσει από περιοχές της Αττικής και μετέβαιναν σε περιοχές της επαρχίας, προκειμένου να επιλέξουν τους στόχους τους,

- έφεραν βαρύ οπλισμό, τον οποίο ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους,

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- αφού αφαιρούσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, αποχωρούσαν άμεσα από τα σημεία.



Παράλληλα, προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς απέφευγαν συστηματικά τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών τους, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό παραβίασης οχημάτων, μέσα απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους και εξοπλισμό που απέτρεπε την ανεύρεση βιολογικών και άλλων ιχνών.



Ζωτικής σημασίας για την οργάνωση αποτελούσε ο ρόλος του αρχηγικού μέλους, ο οποίος διέθετε την εμπειρία και τεχνογνωσία του, στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, διασφαλίζοντας την επίτευξη του σκοπού τους.



Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές οχημάτων και, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε, απογευματινές ώρες της Τρίτης (7/7) έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, ενώ ταυτόχρονα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. διενεργήθηκαν έρευνες σε οικία και λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εκρήξεις κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, προηγήθηκε πολύμηνη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων της προανάκρισης, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, διαπράττοντας εκρήξεις Α.Τ.Μ. σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, κατόπιν των οποίων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αρχηγικού μέλους της οργάνωσης.Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης για να πετύχουν το σκοπό τους:- χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία είχαν μόλις αφαιρέσει από περιοχές της Αττικής και μετέβαιναν σε περιοχές της επαρχίας, προκειμένου να επιλέξουν τους στόχους τους,- έφεραν βαρύ οπλισμό, τον οποίο ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους,- με τη χρήση ηλεκτρικών τροχών κοπής και ακολούθως με την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, προκαλούσαν ισχυρές εκρήξεις και κατάφερναν να διαρρηγνύουν τα χρηματοκιβώτια των Α.Τ.Μ. και- αφού αφαιρούσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, αποχωρούσαν άμεσα από τα σημεία.Παράλληλα, προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς απέφευγαν συστηματικά τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών τους, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό παραβίασης οχημάτων, μέσα απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους και εξοπλισμό που απέτρεπε την ανεύρεση βιολογικών και άλλων ιχνών.Ζωτικής σημασίας για την οργάνωση αποτελούσε ο ρόλος του αρχηγικού μέλους, ο οποίος διέθετε την εμπειρία και τεχνογνωσία του, στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, διασφαλίζοντας την επίτευξη του σκοπού τους.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:



- 2 «επιχειρησιακά» οχήματα,

- 300 ευρώ,

- πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

- drone,

- διαρρηκτικά εργαλεία για κλοπές οχημάτων και

- 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.



Μέχρι στιγμής από την έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις εκρήξεων σε ΑΤΜ, εκ των οποίων οι 2 βρίσκονται σε απόπειρα, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, 1 κλοπή πυροσβεστήρων και 1 κλοπή πομποδέκτη διοδίων.



Επισημαίνεται ότι, τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΟΠΚΕ στην προσπάθεια διαφυγής τους, μετά από έκρηξη σε ΑΤΜ η οποία είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας.



Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ.



Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στην κύρια Ανάκριση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της οργάνωσης, καθώς και για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των λοιπών εμπλεκομένων.