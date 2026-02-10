Βίντεο από τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια οργανωμένων οπαδών σε Αγιο Δημήτριο και Δάφνη
Δράστες είναι ένας 20χρονος οπαδός ο οποίος και συνελήφθη και ένα ακόμα άτομο που αναζητείται
Στην εξιχνίαση των δύο εμπρηστικών επιθέσεων που έγιναν σε σπίτια οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ τον Ιούλιο του 2025 προχώρησαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.
Οι δύο επιθέσεις έγιναν στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου Αττικής ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δράστες είναι ένας 20χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού και ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.
Βίντεο από τις επιθέσεις εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ήταν 8 Ιουλίου 2025 όταν οι δύο δράστες, επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβησαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ, στην κεντρική θύρα της οποίας τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.
Στη συνέχεια, μετέβησαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε έτερος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος, μετά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου διέμεινε για περίπου πέντε μήνες, ενώ, κατόπιν ερευνών, μετά τον επαναπατρισμό του, εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
Πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάλυμα όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, τρίφτης κάνναβης, πλήθος αυτοκόλλητων με διακριτικά ομάδας, 13 φιαλίδια σπρέι χρωματισμού, ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο και δύο κινητά.
