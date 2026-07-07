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Πριν πιάσουν τα 40άρια: Τα air condition που αξίζει να δεις
Πριν πιάσουν τα 40άρια: Τα air condition που αξίζει να δεις
Οι καύσωνες έρχονται! Κλιματιστικό έχεις;
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Κάθε χρόνο το ίδιο. Το ξέρεις και το ξέρουμε. Οι καύσωνες και τα 40άρια έρχονται πάντα. Κι όμως, πολλοί θυμούνται το air condition μόνο όταν η ζέστη έχει ήδη γίνει αφόρητη. Τότε ξεκινά η αναζήτηση για το κατάλληλο κλιματιστικό, την ώρα που όλοι προσπαθούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο.
Κάτω από αυτή την πίεση, οι αποφάσεις που παίρνονται σπάνια είναι οι καλύτερες. Οι περισσότεροι θέλουν απλώς να προλάβουν τη ζέστη, αντί να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο στην επιλογή του κλιματιστικού που πραγματικά ταιριάζει στον χώρο και στις ανάγκες τους.
Για αυτό και αρκετοί επιλέγουν πλέον να κινηθούν νωρίτερα. Έτσι έχουν τον χρόνο να συγκρίνουν διαφορετικές επιλογές, να επιλέξουν το κατάλληλο μοντέλο και να προγραμματίσουν την εγκατάστασή του πριν οι υψηλές θερμοκρασίες γίνουν μέρος της καθημερινότητας.
Αν όμως υπάρχει κάτι που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, είναι τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή. Δεν αρκεί πλέον ένα air condition να δροσίζει αποτελεσματικά έναν χώρο. Το ίδιο σημαντικό είναι να μπορεί να λειτουργεί για πολλές ώρες μέσα στη μέρα, χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος.
Για αυτό και τα κλιματιστικά χαμηλής κατανάλωσης αποτελούν σήμερα την επιλογή όλο και περισσότερων νοικοκυριών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας και πιο οικονομική λειτουργία σε σχέση με παλαιότερες γενιές συσκευών.
Λιγότερη κατανάλωση, ίδια δροσιά
Ένα air condition μπορεί να λειτουργεί καθημερινά για πολλές ώρες, ειδικά τις ημέρες του καύσωνα. Για αυτό και η κατανάλωση ρεύματος αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια κατά την επιλογή ενός νέου κλιματιστικού.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα νέα κλιματιστικά χαμηλής κατανάλωσης βασίζονται στην τεχνολογία Inverter. Αντί να λειτουργούν συνεχώς στο μέγιστο και να σταματούν απότομα, προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου. Έτσι διατηρούν πιο σταθερή θερμοκρασία και αξιοποιούν καλύτερα την ενέργεια που καταναλώνουν.
Βέβαια, εξίσου σημαντικό είναι να επιλέξεις το κατάλληλο μοντέλο για τον χώρο που θέλεις να καλύψεις. Ένα κλιματιστικό με τη σωστή ισχύ μπορεί να ψύχει πιο αποτελεσματικά, να λειτουργεί πιο αποδοτικά και να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση σε καθημερινή βάση.
Η σωστή επιλογή
Δεν χρειάζονται όλα τα σπίτια το ίδιο κλιματιστικό. Ένα μικρό υπνοδωμάτιο έχει διαφορετικές ανάγκες από έναν μεγάλο ενιαίο χώρο σαλονιού και κουζίνας.
Για δωμάτια μικρότερων διαστάσεων, τα μοντέλα των 9.000 BTU αποτελούν συνήθως μια ιδιαίτερα καλή επιλογή. Αντίστοιχα, τα 12.000 BTU καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν τα περισσότερα υπνοδωμάτια ή καθιστικά μεσαίου μεγέθους, ενώ για μεγαλύτερους χώρους μπορεί να χρειαστούν 18.000 ή ακόμα και 24.000 BTU, ώστε η ψύξη να είναι αποτελεσματική ακόμα και στις πιο απαιτητικές ημέρες του καλοκαιριού.
5 επιλογές που αξίζει να δεις
Αν βρίσκεσαι στη διαδικασία αναζήτησης, υπάρχουν αρκετές επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και μεγέθη χώρων. Σου συγκεντρώσαμε 5 κλιματιστικά που αξίζουν της προσοχής σου.
Το Carrier Cyra 9.000 BTU αποτελεί μια καλή λύση για μικρότερα δωμάτια ή υπνοδωμάτια, προσφέροντας αποδοτική ψύξη χωρίς υπερβολική κατανάλωση και αποτελώντας μια πρακτική επιλογή για καθημερινή χρήση.
Για όσους αναζητούν την κατηγορία που επιλέγει η πλειονότητα των καταναλωτών, το Inventor Ikura 12.000 BTU μπορεί να καλύψει άνετα τις ανάγκες ενός τυπικού δωματίου ή ενός μικρού καθιστικού, συνδυάζοντας σύγχρονες λειτουργίες και οικονομική λειτουργία.
Αν ο χώρος είναι μεγαλύτερος, το Toyotomi Umi 17.000 BTU προσφέρει περισσότερη ισχύ, ώστε να μπορεί να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία ακόμα και όταν έξω επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Για όσους δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία και την ποιότητα κατασκευής, το Daikin Sensira 18.000 BTU αποτελεί μία από τις επιλογές που ξεχωρίζουν στην κατηγορία του, καλύπτοντας μεγαλύτερους χώρους με υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Τέλος, όταν πρόκειται για πολύ μεγάλους ενιαίους χώρους, το Xiaomi Mijia Pro Eco A++ 24.000 BTU μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ισχύ, συνδυάζοντας σύγχρονα χαρακτηριστικά και ενεργειακή απόδοση για απαιτητική καθημερινή χρήση.
Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα
Η επιλογή ενός νέου air condition δεν χρειάζεται να γίνει την ημέρα που ο καύσωνας θα χτυπήσει την πόρτα. Όσο νωρίτερα ξεκινήσεις να ψάχνεις, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχεις να συγκρίνεις επιλογές και να βρεις το κλιματιστικό που ταιριάζει πραγματικά στον χώρο σου.
Είτε πρόκειται για ένα μικρό υπνοδωμάτιο είτε για ένα μεγάλο σαλόνι, τα σύγχρονα κλιματιστικά χαμηλής κατανάλωσης μπορούν να προσφέρουν δροσιά με πιο οικονομική λειτουργία στην καθημερινότητα. Το μόνο που μένει είναι να κάνεις την επιλογή σου πριν οι υψηλές θερμοκρασίες γίνουν ξανά η καθημερινότητα του καλοκαιριού.
Καλό και δροσερό καλοκαίρι!
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