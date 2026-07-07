Ψάχνουν να βρουν λύση για την απομάκρυνση των μπάζων από την πολυκατοικία στα Πετράλωνα για να πραγματοποιηθεί αυτοψία
Ψάχνουν να βρουν λύση για την απομάκρυνση των μπάζων από την πολυκατοικία στα Πετράλωνα για να πραγματοποιηθεί αυτοψία
Σύσκεψη στην Εισαγγελία για να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των μπάζων
Πίσω από τις εικόνες της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα εκτυλίσσεται ένα δράμα που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστο.
Κάτω από τους τόνους μπετόν και σιδερικών βρίσκεται εγκλωβισμένος ο Δίας, ένα εξάχρονο πιτ μπουλ, με την τύχη του να παραμένει άγνωστη όσο τα ερείπια δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο protothema.gr, ο Δίας ανήκει σε 55χρονη ένοικο της πολυκατοικίας. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι η γυναίκα πιθανότατα δεν βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της κατάρρευσης, καθώς θεωρούν πως, αν ήταν εκεί, θα είχε προλάβει να απομακρύνει τον σκύλο.
Μέχρι σήμερα το ζώο δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι κάτοικοι εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι ο Δίας έχει χάσει τη ζωή του, παραμένοντας θαμμένος κάτω από τα συντρίμμια.
Την ίδια ώρα, η διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης παραμένει ουσιαστικά «παγωμένη», καθώς οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των μπάζων καθυστερούν σημαντικά.
Η εξέλιξη αυτή δεν επιτρέπει στους πραγματογνώμονες να προχωρήσουν στη πλήρη αυτοψία στο σημείο και να συλλέξουν όλα τα κρίσιμα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη του τελικού πορίσματος.
Το σημείο παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική φύλαξη σε 24ωρη βάση, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στα ερείπια.
Κάτω από τους τόνους μπετόν και οικοδομικών υλικών εξακολουθούν να βρίσκονται οι περιουσίες των ενοίκων της πολυκατοικίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρουσία αστυνομικών μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης των μπάζων και καταγραφής των αντικειμένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς και εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα της απομάκρυνσης των ερειπίων και να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες αφού κανείς έως σήμερα δεν έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη.
Η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει ακόμη εκδοθεί το κρίσιμο πόρισμα που θα ρίξει φως στα αίτια της κατάρρευσης.
Το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: οφείλεται το περιστατικό σε λανθασμένους χειρισμούς κατά τις εργασίες ανέγερσης της γειτονικής πενταώροφης οικοδομής, ενδεχομένως λόγω απειρίας όσων είχαν αναλάβει το έργο, ή υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην καταστροφή;
Τις απαντήσεις καλούνται να δώσουν οι πραγματογνώμονες όταν ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των μπάζων και καταστεί δυνατή η πλήρης εξέταση του χώρου. Μέχρι τότε, στα Πετράλωνα παραμένουν ανοιχτές δύο πληγές. Το αναπάντητο ερώτημα για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης και το άγνωστο δράμα του Δία, που, σύμφωνα με τους κατοίκους, έμεινε για πάντα κάτω από τα ερείπια.
Κάτω από τους τόνους μπετόν και σιδερικών βρίσκεται εγκλωβισμένος ο Δίας, ένα εξάχρονο πιτ μπουλ, με την τύχη του να παραμένει άγνωστη όσο τα ερείπια δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο protothema.gr, ο Δίας ανήκει σε 55χρονη ένοικο της πολυκατοικίας. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι η γυναίκα πιθανότατα δεν βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της κατάρρευσης, καθώς θεωρούν πως, αν ήταν εκεί, θα είχε προλάβει να απομακρύνει τον σκύλο.
Μέχρι σήμερα το ζώο δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι κάτοικοι εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι ο Δίας έχει χάσει τη ζωή του, παραμένοντας θαμμένος κάτω από τα συντρίμμια.
Την ίδια ώρα, η διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης παραμένει ουσιαστικά «παγωμένη», καθώς οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των μπάζων καθυστερούν σημαντικά.
Η εξέλιξη αυτή δεν επιτρέπει στους πραγματογνώμονες να προχωρήσουν στη πλήρη αυτοψία στο σημείο και να συλλέξουν όλα τα κρίσιμα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη του τελικού πορίσματος.
Το σημείο παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική φύλαξη σε 24ωρη βάση, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στα ερείπια.
Κάτω από τους τόνους μπετόν και οικοδομικών υλικών εξακολουθούν να βρίσκονται οι περιουσίες των ενοίκων της πολυκατοικίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρουσία αστυνομικών μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης των μπάζων και καταγραφής των αντικειμένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς και εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα της απομάκρυνσης των ερειπίων και να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες αφού κανείς έως σήμερα δεν έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη.
Η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει ακόμη εκδοθεί το κρίσιμο πόρισμα που θα ρίξει φως στα αίτια της κατάρρευσης.
Το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: οφείλεται το περιστατικό σε λανθασμένους χειρισμούς κατά τις εργασίες ανέγερσης της γειτονικής πενταώροφης οικοδομής, ενδεχομένως λόγω απειρίας όσων είχαν αναλάβει το έργο, ή υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην καταστροφή;
Τις απαντήσεις καλούνται να δώσουν οι πραγματογνώμονες όταν ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των μπάζων και καταστεί δυνατή η πλήρης εξέταση του χώρου. Μέχρι τότε, στα Πετράλωνα παραμένουν ανοιχτές δύο πληγές. Το αναπάντητο ερώτημα για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης και το άγνωστο δράμα του Δία, που, σύμφωνα με τους κατοίκους, έμεινε για πάντα κάτω από τα ερείπια.
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