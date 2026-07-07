Συνεργασία Ελλάδας - Σερβίας για τον αθλητισμό των νέων με έμφαση στα κοινά Summer Schools

Η Σοφία Ζαχαράκη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολικών μονάδων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των δύο χωρών, καθώς και στην ανάπτυξη οργανωμένων προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών και μαθητριών και φοιτητών και φοιτητριών με επίκεντρο τον αθλητισμό