Μηχανογραφικό 2026: Αναλυτικός οδηγός για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Τι στοιχεία θα περιλαμβάνει η ηλεκτρονική εφαρμογή

Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πριν ξεκινήσετε

Πρακτικός οδηγός: Τα έξι βήματα για ένα σωστά συμπληρωμένο Μηχανογραφικό

Σχετικά με το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Τα συνηθέστερα λάθη των υποψηφίων

Ο ρόλος της καλής ψυχολογίας

5 Μύθοι για το μηχανογραφικό

Μετά το μηχανογραφικό, τί;

Με τη χρήση του προσωπικού password και του οκταψήφιου κωδικού εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση και την υποβολή του Μηχανογραφικού.Στην εφαρμογή θα μπορούν να ενημερωθούν για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος, τις ειδικές ΕΒΕ που αφορούν ειδικά και μουσικά μαθήματα, καθώς και τις πρακτικές δοκιμασίες όπου αυτές προβλέπονται.Επιπλέον, θα έχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον αριθμό των εισακτέων ανά τμήμα, τις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και το ηλεκτρονικό έντυπο του Μηχανογραφικού.Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων θα εμφανίζονται ήδη καταχωρισμένα από το σύστημα. Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα εμφανίζει μόνο τα τμήματα στα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα τους.Παράλληλα, θα εμφανίζονται αυτόματα τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει, τα οποία θα έχουν υπολογιστεί βάσει των βαθμολογιών τους και των ισχυόντων συντελεστών βαρύτητας.Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος θα βλέπει αποκλειστικά τις σχολές στις οποίες μπορεί να διεκδικήσει θέση, καθώς το σύστημα δεν θα εμφανίζει τμήματα για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων, ενεργοποιείται και η δυνατότητα έκδοσης της Βεβαίωσης Συμμετοχής για όλους τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, η οποία ξεκινά αύριο 8 Ιουλίου.Η συγκεκριμένη βεβαίωση περιλαμβάνει αναλυτικά τις βαθμολογίες που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σε αυτή αναγράφονται τόσο οι βαθμοί στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού ή Ειδικότητας, όσο και οι επιδόσεις στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, στις περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε αυτά.Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής από το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ στο οποίο είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού «στο πόδι».Πριν καν συνδεθεί κάποιος στην εφαρμογή, καλό είναι να έχει αφιερώσει χρόνο στην αναζήτηση πληροφοριών για κάθε σχολή που τον ενδιαφέρει. Δεν αρκεί μόνο ο τίτλος μιας σχολής. Χρειάζεται να εξεταστούν το πρόγραμμα σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι μεταπτυχιακές δυνατότητες, η πόλη φοίτησης, το κόστος διαβίωσης, οι δυνατότητες στέγασης, η σύνδεση με την αγορά εργασίας, οι προοπτικές απασχόλησης. Πολλοί υποψήφιοι επιλέγουν σχολές μόνο επειδή είχαν υψηλή βάση τα προηγούμενα χρόνια ή επειδή τις προτείνει το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη παγίδα.Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία καταχώρισης επιλογών. Πρόκειται για μια απόφαση με σημαντικές συνέπειες, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή πορεία και τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές του υποψηφίου.Ο εκπαιδευτικός αναλυτής, καθηγητής Μαθηματικών και δημιουργός της ιστοσελίδας PaideiaNet.com, Γιάννης Ζαμπέλης, με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και στη διοίκηση φροντιστηρίου, επισημαίνει ότι αρκετά από τα λάθη που γίνονται κάθε χρόνο από τους υποψηφίους επαναλαμβάνονται. Ο ίδιος, προτείνει έναν πρακτικό οδηγό έξι βημάτων, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους να οργανώσουν καλύτερα τις επιλογές τους και να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό με μεγαλύτερη ασφάλεια.1. Αποκτήστε έγκαιρα τους προσωπικούς κωδικούςΤο πρώτο απαραίτητο βήμα είναι η εξασφάλιση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από το Λύκειο.Ο κωδικός αυτός, σε συνδυασμό με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου, είναι απαραίτητος για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά και να είναι διαθέσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.2. Καταγράψτε όλες τις σχολές στις οποίες έχετε πρόσβασηΠριν ξεκινήσει η τελική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, είναι χρήσιμο οι υποψήφιοι να έχουν μια συνολική εικόνα των διαθέσιμων επιλογών τους.Αντί να περιοριστούν μόνο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορούν να εκτυπώσουν ή να καταγράψουν σε ένα αρχείο όλα τα τμήματα που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο ή στον τομέα τους.Η συγκεντρωτική αυτή εικόνα βοηθά στην καλύτερη αξιολόγηση των σχολών και στη δημιουργία μιας πιο οργανωμένης λίστας προτιμήσεων.3. Διαχωρίστε τις σχολές σε τρεις κατηγορίεςΤο επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση των τμημάτων με βάση το προσωπικό ενδιαφέρον του υποψηφίου.Δίπλα σε κάθε σχολή μπορεί να σημειωθεί μία από τις παρακάτω κατηγορίες:Α: Τμήματα που αποτελούν πραγματική επιθυμία και θα επιθυμούσατε να φοιτήσετε.Β: Τμήματα στα οποία θα επιλέγατε να σπουδάσετε με θετική διάθεση.Γ: Τμήματα που δεν σας ενδιαφέρουν και δεν θα επιθυμούσατε να ακολουθήσετε.Η κατάταξη αυτή θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις προσωπικές προτιμήσεις του υποψηφίου και όχι στα μόρια που συγκέντρωσε ή στις περσινές βάσεις εισαγωγής.4. Καθορίστε τη σειρά προτίμησης με βάση τις πραγματικές σας επιλογέςΑφού ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, ακολουθεί η οριστική ιεράρχηση των σχολών.Πρώτα θα πρέπει να καταταχθούν τα τμήματα της κατηγορίας «Α», ξεκινώντας από εκείνο που αποτελεί την πρώτη επιλογή του υποψηφίου. Στη συνέχεια ακολουθούν τα τμήματα της κατηγορίας «Β».Αντίθετα, οι σχολές που έχουν τοποθετηθεί στην κατηγορία «Γ» και δεν αποτελούν πραγματική επιλογή δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφικό.Η σειρά προτίμησης πρέπει να αποτυπώνει αποκλειστικά τις προσωπικές επιθυμίες του υποψηφίου και όχι εκτιμήσεις σχετικά με τις βάσεις ή τις πιθανότητες εισαγωγής.5. Μεταφέρετε τις επιλογές σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμαΑφού ολοκληρώσετε την προετοιμασία και έχετε διαμορφώσει τη σειρά προτίμησής σας, το επόμενο βήμα είναι η καταχώριση των επιλογών στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας.Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση του οκταψήφιου κωδικού εξετάσεων και του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password). Στη συνέχεια, ο υποψήφιος μεταφέρει στο ηλεκτρονικό σύστημα τη λίστα των σχολών με τη σειρά που έχει ήδη αποφασίσει.Μέχρι την τελική υποβολή, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγών και αναδιαμόρφωσης των επιλογών όσες φορές κριθεί απαραίτητο. Η λειτουργία προσωρινής αποθήκευσης επιτρέπει στους υποψηφίους να επανεξετάσουν τις επιλογές τους πριν από την οριστική κατάθεση του Μηχανογραφικού.Αξίζει να σημειωθεί, ότι το μηχανογραφικό δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί μέσα σε μία ημέρα. Αντίθετα, συνιστάται οι υποψήφιοι να αξιοποιήσουν όλο το χρονικό διάστημα που διαθέτουν. Η εφαρμογή επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση, επανείσοδο όσες φορές χρειαστεί, αλλαγές στη σειρά προτίμησης, προσθήκη ή αφαίρεση σχολών, νέα αποθήκευση.Υπενθυμίζεται, ότι η προσωρινή αποθήκευση δεν ισοδυναμεί με υποβολή ενώ, σύμφωνα με τους ειδικούς, η σειρά προτίμησης είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Αντίθετα, το μεγαλύτερο λάθος που καταγράφεται, είναι η λανθασμένη αντίληψη ότι οι σχολές πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τις πιθανότητες εισαγωγής. ‘Σωστή’ σειρά θεωρείται μόνο η σειρά πραγματικής επιθυμίας. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι η πρώτη θέση πρέπει να ανήκει στη σχολή που πραγματικά επιθυμεί περισσότερο ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το αν θεωρεί ότι έχει πολλές ή λίγες πιθανότητες εισαγωγής.6. Κάντε προσεκτικό έλεγχο πριν από την οριστική υποβολήΗ τελική υποβολή του Μηχανογραφικού αποτελεί το πιο κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.Πριν πατήσουν την επιλογή της οριστικής υποβολής, οι υποψήφιοι καλό είναι να ελέγξουν αναλυτικά όλη τη λίστα των επιλογών τους. Η σύσταση των ειδικών είναι η ανάγνωση του Μηχανογραφικού να γίνεται περισσότερες από μία φορές, ακόμη και σε διαφορετικές ημέρες, ώστε να εντοπιστούν πιθανά λάθη ή παραλείψεις.Στο πλαίσιο του τελευταίου ελέγχου, συστήνεται στους υποψηφίους να βεβαιωθούν ότι:Έχουν δηλώσει όλες τις σχολές που πραγματικά τους ενδιαφέρουν.Δεν υπάρχει κάποιο τμήμα που απέκλεισαν βιαστικά επειδή θεώρησαν ότι έχει υψηλή βάση.Δεν έχουν συμπεριλάβει σχολές, στις οποίες δεν θα ήθελαν να φοιτήσουν σε καμία περίπτωση.Η σειρά προτίμησης ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους επιθυμίες και όχι στις εκτιμήσεις για τις βάσεις.Έχουν εξετάσει προσεκτικά την πόλη φοίτησης, το κόστος διαβίωσης και τις δυνατότητες στέγασης.Έχουν ενημερωθεί για το πρόγραμμα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές των τμημάτων που επιλέξατε.Μετά την οριστικοποίηση, η πλατφόρμα εκδίδει αρχείο PDF στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί το επίσημο αποδεικτικό ότι το Μηχανογραφικό έχει υποβληθεί επιτυχώς και θα πρέπει να αποθηκευτεί από τον υποψήφιο.Οι ειδικοί συνιστούν, επίσης, η διαδικασία να μην ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις ή τεχνικά προβλήματα.Πόσα Μηχανογραφικά μπορεί να υποβάλει κάθε υποψήφιοςΠριν ξεκινήσουν τη συμπλήρωση των επιλογών τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες δυνατότητες συμμετοχής έχουν στις διαφορετικές διαδικασίες εισαγωγής.Όπως εξηγεί ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιάννης Ζαμπέλης, υπάρχουν συνολικά τρεις διαφορετικοί τύποι Μηχανογραφικών:Μηχανογραφικό για τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).Μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια της Κύπρου, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).Το δικαίωμα υποβολής διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε υποψήφιος.Υποψήφιοι ΓΕΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές του 2026Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και τα τρία είδη Μηχανογραφικού:Μηχανογραφικό για τα ελληνικά ΑΕΙ.Μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια της Κύπρου.Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ.Απόφοιτοι ΓΕΛ που συμμετέχουν με το ποσοστό 10%Οι απόφοιτοι Γενικών Λυκείων που διεκδικούν θέση μέσω της διαδικασίας του 10% μπορούν να υποβάλουν:Μηχανογραφικό για τα ελληνικά ΑΕΙ.Μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια της Κύπρου.Δεν έχουν, όμως, δικαίωμα υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ.Υποψήφιοι ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές του 2026Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων που εξετάζονται στις Πανελλαδικές του 2026 μπορούν να υποβάλουν:Μηχανογραφικό για τα ελληνικά ΑΕΙ.Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ.Απόφοιτοι ΕΠΑΛ που συμμετέχουν με το ποσοστό 10%Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που συμμετέχουν μέσω της διαδικασίας του 10% έχουν δικαίωμα μόνο για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Παράλληλο Μηχανογραφικό αφορά αποκλειστικά όσους συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν με το ποσοστό 10% δεν έχουν δυνατότητα υποβολής του.Αντίστοιχα, το Μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια της Κύπρου αφορά μόνο τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.Η επιλογή της δυνατότητας υποβολής και Παράλληλου Μηχανογραφικού για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το βασικό μηχανογραφικό. Αντίθετα, δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να διεκδικήσουν παράλληλα μία θέση σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, διατηρώντας όλες τις επιλογές τους ανοικτές.Οι ΣΑΕΚ προσφέρουν ειδικότητες, που συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε ταχύτερη επαγγελματική ένταξη. Η απόφαση για την υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού πρέπει να βασίζεται στις προσωπικές επιδιώξεις κάθε υποψηφίου και όχι στην αντίληψη ότι αποτελεί «δεύτερη επιλογή». Για αρκετούς νέους, η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους.Κάθε χρόνο παρατηρούνται τα ίδια περίπου λάθη, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε επιλογές που οι ίδιοι οι υποψήφιοι αργότερα μετανιώνουν.Καταρχάς, επιλέγουν με βάση τις περσινές βάσεις, όμως οι βάσεις εισαγωγής δεν είναι σταθερές. Διαμορφώνονται κάθε χρόνο από πολλούς παράγοντες και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασφαλές εργαλείο πρόβλεψης. Η περσινή βάση αποτελεί απλώς ένα σημείο αναφοράς. Δεν εγγυάται ότι φέτος θα κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση ούτε ότι θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Επομένως, η λογική αρκετών να αποφύγουν να δηλώσουν σχολές με υψηλές βάσεις θεωρώντας ότι δεν έχουν πιθανότητες, είναι λανθασμένη, καθώς η δήλωση μιας σχολής δεν αφαιρεί πιθανότητες από τις υπόλοιπες επιλογές. Αντίθετα, επιτρέπει στο σύστημα να εξετάσει κάθε πιθανή δυνατότητα εισαγωγής. Επομένως, είναι προτιμότερο να δηλωθούν όλες οι σχολές που πραγματικά ενδιαφέρουν τον υποψήφιο, ακόμη και αν κάποιες φαίνονται ιδιαίτερα απαιτητικές.Αναφορικά με τον αριθμό των σχολών, που μπορεί κανείς να δηλώσει, γίνεται σαφές, ότι δεν υπάρχει ούτε ελάχιστος ούτε ιδανικός αριθμός. Ωστόσο, οι ειδικοί συμφωνούν σε μία βασική αρχή: Δεν πρέπει να μένει εκτός μηχανογραφικού καμία σχολή στην οποία ο υποψήφιος θα ήταν πραγματικά διατεθειμένος να φοιτήσει. Αντίστοιχα, δεν πρέπει να δηλώνεται καμία σχολή μόνο και μόνο επειδή «κάπου πρέπει να περάσω». Υπενθυμίζεται, ότι η φοίτηση διαρκεί τέσσερα ή πέντε χρόνια και η επιλογή επηρεάζει σημαντικά τη μελλοντική επαγγελματική πορεία. Υπάρχουν υποψήφιοι, που δηλώνουν σχολές, χωρίς να τις θέλουν πραγματικά. Το άγχος της επιτυχίας τους οδηγεί σε αυτό, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η πρακτική αυτή συχνά αποδεικνύεται λανθασμένη. Δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους ή προετοιμάζονται ξανά για Πανελλαδικές, επειδή διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο δεν τους εκφράζει.Η επιλογή σχολής δεν πρέπει να γίνεται με βάση φήμες ή γενικές εντυπώσεις. Αξίζει να αναζητηθούν πληροφορίες από τους επίσημους ιστότοπους των πανεπιστημίων, τα προγράμματα σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τους οδηγούς σπουδών,τις ημέρες ενημέρωσης των ιδρυμάτων, αποφοίτους και φοιτητές, με κριτική αξιολόγηση των εμπειριών τους.Συμβαίνει, επίσης, αρκετά συχνά, να ακολουθούν τις επιλογές φίλων ή συγγενών. Ωστόσο, η επιλογή σχολής θα πρέπει να προσεγγίζεται ως μία αυστηρά προσωπική υπόθεση. Το γεγονός ότι ένας φίλος επιθυμεί να σπουδάσει σε μια συγκεκριμένη πόλη ή ότι ένας συγγενής θεωρεί πως ένα επάγγελμα έχει μεγαλύτερη αποκατάσταση δεν σημαίνει ότι η ίδια επιλογή είναι κατάλληλη για όλους. Τα ενδιαφέροντα, οι δεξιότητες και οι επαγγελματικοί στόχοι διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.Σε εσφαλμένες επιλογές οδηγούνται, ακόμη, όταν αγνοούν το πρόγραμμα σπουδών – πολλές φορές, ο τίτλος ενός τμήματος δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Δύο σχολές με παρόμοια ονομασία μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών, διαφορετικές κατευθύνσεις και διαφορετικές επαγγελματικές διεξόδους. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μελετηθούν τα μαθήματα που διδάσκονται, οι δυνατότητες πρακτικής άσκησης, τα ερευνητικά αντικείμενα και οι προοπτικές συνέχισης των σπουδών.Η επιλογή πόλης δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας. Πέρα από το γνωστικό αντικείμενο, σημαντικό ρόλο παίζει και η πόλη στην οποία βρίσκεται κάθε σχολή. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάσουν το κόστος ενοικίασης κατοικίας, τις τιμές διαβίωσης,τις συγκοινωνίες, τις φοιτητικές εστίες, τη δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας, τις υποδομές του πανεπιστημίου, τις ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και εργασία. Δεν πρέπει να αντιπαρέρχεται κανείς την οικονομική διάσταση, που για πολλές οικογένειες αποτελεί σημαντικό παράγοντα και καλό είναι να συνεκτιμάται εξαρχής.Επειδή οι ημέρες της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού συνοδεύονται συχνά από έντονο άγχος, η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους υποψηφίους να αποφεύγουν τις βιαστικές αποφάσεις, τις συνεχείς συγκρίσεις με τις επιλογές άλλων υποψηφίων και την υπερβολική ενασχόληση με ανεπίσημες εκτιμήσεις. Το μηχανογραφικό δεν είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ φίλων ή συμμαθητών. Είναι μια προσωπική απόφαση που πρέπει να αντανακλά τα ενδιαφέροντα, τις φιλοδοξίες και τις δυνατότητες του ίδιου του υποψηφίου.Η πιο σωστή επιλογή δεν είναι απαραίτητα η σχολή με τη μεγαλύτερη βάση ή το μεγαλύτερο κύρος, αλλά εκείνη που μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο σημείο εκκίνησης για μια δημιουργική και ικανοποιητική επαγγελματική πορεία.Μύθος: Αν δηλώσω πρώτη μια σχολή με υψηλή βάση, χάνω τις πιθανότητες να περάσω στις επόμενες.Όχι. Το σύστημα εξετάζει διαδοχικά τις επιλογές σας. Αν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την πρώτη σχολή, προχωρά στη δεύτερη, έπειτα στην τρίτη και ούτω καθεξής.Μύθος: Πρέπει να δηλώσω πρώτα τις σχολές που πιστεύω ότι «πιάνω».Όχι. Η σειρά πρέπει να εκφράζει αποκλειστικά τη δική σας προτίμηση. Οι πιθανότητες εισαγωγής δεν αλλάζουν επειδή μια σχολή βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα στη λίστα.Μύθος: Οι περσινές βάσεις δείχνουν πού θα κινηθούν και οι φετινές.Όχι. Οι βάσεις επηρεάζονται κάθε χρόνο από διαφορετικούς παράγοντες. Μπορεί να παρουσιάσουν σημαντικές αυξήσεις ή μειώσεις ακόμη και σε τμήματα που παραδοσιακά κινούνται στα ίδια επίπεδα.Μύθος: Όσο περισσότερες σχολές δηλώσω, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχω να περάσω.Όχι. Περισσότερες επιλογές αυξάνουν τις διαθέσιμες εναλλακτικές, όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να δηλώνονται σχολές που δεν ενδιαφέρουν πραγματικά τον υποψήφιο.Μύθος: Πρέπει να συμπληρώσω όλες τις διαθέσιμες σχολές.Όχι. Δεν υπάρχει υποχρέωση να δηλωθούν όλα τα τμήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Καλό είναι να επιλέγονται μόνο εκείνα στα οποία ο υποψήφιος θα ήταν πραγματικά διατεθειμένος να φοιτήσει.Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι υποψήφιοι εισέρχονται στη φάση της αναμονής για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής, η οποία αναμένεται στις 23 με 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια σχετικά με το μηχανογραφικό., κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί για τη σχολή στην οποία εισάγεται και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εγγραφές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί.