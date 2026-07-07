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Σοβαρά τραυματισμένη Αμερικανίδα τουρίστρια μετά από παράσυρση από ΙΧ στις Θερμοπύλες
Σοβαρά τραυματισμένη Αμερικανίδα τουρίστρια μετά από παράσυρση από ΙΧ στις Θερμοπύλες
Η ηλικιωμένη περνούσε τον δρόμο για να πάει στο σημείο όπου βρισκόταν το άγαλμα του Λεωνίδα όταν την παρέσυρε το αυτοκίνητο
Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/7) στην παλιά εθνική οδό Λαμίας - Θερμοπυλών, όταν ΙΧ παρέσυρε τουρίστρια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, Αμερικανίδα τουρίστρια που είχε κατέβει με γκρουπ από λεωφορείο, θέλησε να διασχίσει το οδόστρωμα για να δει από κοντά το άγαλμα του Λεωνίδα. Τότε την παρέσυρε ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο πόδι και να χτυπήσει το κεφάλι της στο οδόστρωμα.
Η ξεναγός έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ενώ εργάτες έφεραν ομπρέλα για να προστατεύσουν από τον ήλιο την τραυματία, αλλά και όσους τη βοηθούσαν.
Γρήγορα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την ηλικιωμένη τουρίστρια στο νοσοκομείο Λαμίας. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της τροχαίας Λαμίας.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, Αμερικανίδα τουρίστρια που είχε κατέβει με γκρουπ από λεωφορείο, θέλησε να διασχίσει το οδόστρωμα για να δει από κοντά το άγαλμα του Λεωνίδα. Τότε την παρέσυρε ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο πόδι και να χτυπήσει το κεφάλι της στο οδόστρωμα.
Η ξεναγός έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ενώ εργάτες έφεραν ομπρέλα για να προστατεύσουν από τον ήλιο την τραυματία, αλλά και όσους τη βοηθούσαν.
Γρήγορα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την ηλικιωμένη τουρίστρια στο νοσοκομείο Λαμίας. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της τροχαίας Λαμίας.
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