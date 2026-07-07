Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας: Ένα διαφορετικό δώρο για τον καλύτερό σας φίλο
Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας: Ένα διαφορετικό δώρο για τον καλύτερό σας φίλο
Η καλύτερη συμβουλή που μπορείτε να δώσετε σε έναν φίλο δεν είναι «πρόσεχε». Είναι «έλα μαζί μου».
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείξουμε σε έναν φίλο ότι τον αγαπάμε.
Ένα τηλεφώνημα όταν περνά μια δύσκολη περίοδο. Μια αγκαλιά όταν τη χρειάζεται. Ένας καφές που γίνεται αφορμή για μια μεγάλη συζήτηση. Ένα ταξίδι που μετατρέπεται σε ανάμνηση ζωής.
Υπάρχει όμως και ένας τρόπος που συχνά ξεχνάμε.
Να τον παρακινήσουμε να φροντίσει την υγεία του.
Ίσως γιατί έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε ότι η φροντίδα της υγείας είναι μια προσωπική υπόθεση. Κι όμως, πολλές από τις σημαντικότερες αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή επηρεάζονται από τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας.
Οι πραγματικοί φίλοι δεν εύχονται απλώς «να είσαι καλά». Κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να είσαι πραγματικά καλά. Σήμερα, αλλά και πολλά χρόνια από τώρα.
Σήμερα, όμως, η επιστήμη της μακροζωίας αναδεικνύει έναν ακόμη παράγοντα, εξίσου σημαντικό: τις ανθρώπινες σχέσεις.
Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που διατηρούν ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το άγχος, υιοθετούν ευκολότερα υγιεινές συνήθειες και συχνά απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής καθώς μεγαλώνουν.
Δεν είναι τυχαίο ότι η κοινωνική απομόνωση αναγνωρίζεται πλέον ως σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά τη συνολική υγεία.
Οι φίλοι δεν μας προσφέρουν μόνο συντροφιά.
Πολλές φορές είναι εκείνοι που μας δίνουν το κίνητρο να περπατήσουμε λίγο περισσότερο, να φροντίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να μην αναβάλουμε μια εξέταση ή να ξεκινήσουμε μια νέα συνήθεια που μόνοι μας ίσως δεν θα τολμούσαμε ποτέ.
Ένα τηλεφώνημα όταν περνά μια δύσκολη περίοδο. Μια αγκαλιά όταν τη χρειάζεται. Ένας καφές που γίνεται αφορμή για μια μεγάλη συζήτηση. Ένα ταξίδι που μετατρέπεται σε ανάμνηση ζωής.
Υπάρχει όμως και ένας τρόπος που συχνά ξεχνάμε.
Να τον παρακινήσουμε να φροντίσει την υγεία του.
Ίσως γιατί έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε ότι η φροντίδα της υγείας είναι μια προσωπική υπόθεση. Κι όμως, πολλές από τις σημαντικότερες αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή επηρεάζονται από τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας.
Οι πραγματικοί φίλοι δεν εύχονται απλώς «να είσαι καλά». Κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να είσαι πραγματικά καλά. Σήμερα, αλλά και πολλά χρόνια από τώρα.
Η φιλία δεν κάνει μόνο τη ζωή πιο όμορφη. Μπορεί να την κάνει και μεγαλύτερη.Για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι η υγεία εξαρτάται κυρίως από τη διατροφή, την άσκηση ή τα γονίδιά μας.
Σήμερα, όμως, η επιστήμη της μακροζωίας αναδεικνύει έναν ακόμη παράγοντα, εξίσου σημαντικό: τις ανθρώπινες σχέσεις.
Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που διατηρούν ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το άγχος, υιοθετούν ευκολότερα υγιεινές συνήθειες και συχνά απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής καθώς μεγαλώνουν.
Δεν είναι τυχαίο ότι η κοινωνική απομόνωση αναγνωρίζεται πλέον ως σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά τη συνολική υγεία.
Οι φίλοι δεν μας προσφέρουν μόνο συντροφιά.
Πολλές φορές είναι εκείνοι που μας δίνουν το κίνητρο να περπατήσουμε λίγο περισσότερο, να φροντίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να μην αναβάλουμε μια εξέταση ή να ξεκινήσουμε μια νέα συνήθεια που μόνοι μας ίσως δεν θα τολμούσαμε ποτέ.
Ίσως, τελικά, μία από τις σημαντικότερες πράξεις φροντίδας να μην είναι να πούμε σε κάποιον «πρόσεχε». Ίσως να είναι να του πούμε: «Έλα μαζί μου.»
Κάποιον που φοβάται την οστεοπενία ή την οστεοπόρωση.
Κάποιον που νιώθει ότι έχει χάσει λίγη από τη δύναμη, την ισορροπία ή την αυτοπεποίθησή του στις κινήσεις του.
Κι όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αμελούν τη μυοσκελετική τους υγεία επειδή δεν τη θεωρούν σημαντική.
Την αναβάλλουν επειδή η καθημερινότητα πάντα βρίσκει τρόπο να προηγείται.
Οι επιστήμονες που μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά γνωρίζουν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Οι νέες συνήθειες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να διατηρηθούν όταν τις μοιραζόμαστε με κάποιον άλλο.
Ένας φίλος μάς ενθαρρύνει όταν δυσκολευόμαστε.
Μας υπενθυμίζει τον στόχο μας.
Χαίρεται με την πρόοδό μας.
Και, πολλές φορές, γίνεται ο λόγος που δεν τα παρατάμε.
Η φροντίδα της υγείας δεν χρειάζεται να είναι μια μοναχική διαδικασία.
Μπορεί να γίνει μια εμπειρία που φέρνει τους ανθρώπους ακόμη πιο κοντά.
Η δύναμη των οστών, η μυϊκή λειτουργία, η ισορροπία, η σωστή στάση σώματος και η λειτουργικότητα επηρεάζουν πολύ περισσότερα από την καθημερινή μας κίνηση.
Επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας.
Την αυτοπεποίθησή μας.
Την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε, να εργαζόμαστε, να παίζουμε με τα παιδιά και τα εγγόνια μας και να απολαμβάνουμε τη ζωή χωρίς περιορισμούς.
Γι' αυτό και ολοένα περισσότεροι άνθρωποι επενδύουν προληπτικά στη μυοσκελετική τους υγεία, αναζητώντας σύγχρονες, ασφαλείς και μη επεμβατικές προσεγγίσεις.
Μία από αυτές είναι η OsteoStrong®, μια καινοτόμος μέθοδος που βασίζεται στην αρχή της οστεογονικής φόρτισης (osteogenic loading).
Η συνεδρία πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, διαρκεί περίπου 15 λεπτά και δεν περιλαμβάνει άσκηση, ιδρώτα ή καταπόνηση.
Στόχος της είναι να υποστηρίξει την υγεία των οστών, τη μυϊκή δύναμη, την ισορροπία, τη στάση του σώματος και τη συνολική λειτουργικότητα, στοιχεία που αποτελούν τη βάση για μια δραστήρια και ανεξάρτητη ζωή.
Στις 30 Ιουλίου, αντί για ένα ακόμη συμβολικό δώρο, ίσως αξίζει να χαρίσετε στον καλύτερό σας φίλο κάτι διαφορετικό.
Χρόνο.
Φροντίδα.
Μια εμπειρία που μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας, πιο υγιούς συνήθειας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας, η OsteoStrong® προσκαλεί φίλους, αδέλφια, ζευγάρια και όλους όσοι θέλουν να επενδύσουν μαζί στην υγεία τους να γνωρίσουν από κοντά μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία της OsteoStrong® και να γνωρίσουν υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη μυοσκελετική υγεία, την αποκατάσταση και τη συνολική ευεξία, όπως:
Πρόκειται για μια εμπειρία που δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους, να ενημερωθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες και να ανακαλύψουν πώς μικρές, σταθερές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ποιότητα ζωής τους.
Υπάρχει όμως κάτι ακόμη πιο σημαντικό.
Να συνεχίζουμε να έχουμε τη δύναμη να δημιουργούμε καινούργιες.
Να ταξιδεύουμε. Να περπατάμε. Να γελάμε. Να αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους μας.
Να παραμένουμε δραστήριοι και ανεξάρτητοι, σε κάθε στάδιο της ζωής.
Γιατί οι πιο δυνατές φιλίες δεν χτίζονται μόνο με στιγμές.
Χτίζονται με ανθρώπους που εμπνέουν ο ένας τον άλλον να ζουν καλύτερα.
Γιατί όταν γινόμαστε πιο δυνατοί μαζί, χτίζουμε κάτι ακόμη πιο πολύτιμο: σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο.
Χτίζουμε δυνατά οστά.
Χτίζουμε δυνατά σώματα.
Χτίζουμε φιλίες για μια ζωή.
Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ.
ή τηλεφωνήστε σε ένα από 4 κέντρα που έχει η OsteoStrong στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Οι καλύτερες συνήθειες χτίζονται μαζίΌλοι έχουμε έναν φίλο που παραπονιέται για πόνους στη μέση, στον αυχένα ή στα γόνατα.
Κάποιον που φοβάται την οστεοπενία ή την οστεοπόρωση.
Κάποιον που νιώθει ότι έχει χάσει λίγη από τη δύναμη, την ισορροπία ή την αυτοπεποίθησή του στις κινήσεις του.
Κι όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αμελούν τη μυοσκελετική τους υγεία επειδή δεν τη θεωρούν σημαντική.
Την αναβάλλουν επειδή η καθημερινότητα πάντα βρίσκει τρόπο να προηγείται.
Οι επιστήμονες που μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά γνωρίζουν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Οι νέες συνήθειες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να διατηρηθούν όταν τις μοιραζόμαστε με κάποιον άλλο.
Ένας φίλος μάς ενθαρρύνει όταν δυσκολευόμαστε.
Μας υπενθυμίζει τον στόχο μας.
Χαίρεται με την πρόοδό μας.
Και, πολλές φορές, γίνεται ο λόγος που δεν τα παρατάμε.
Η φροντίδα της υγείας δεν χρειάζεται να είναι μια μοναχική διαδικασία.
Μπορεί να γίνει μια εμπειρία που φέρνει τους ανθρώπους ακόμη πιο κοντά.
Η δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στους μυςΤα τελευταία χρόνια, η επιστήμη δίνει ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη μυοσκελετική υγεία ως βασικό πυλώνα της υγιούς γήρανσης.
Η δύναμη των οστών, η μυϊκή λειτουργία, η ισορροπία, η σωστή στάση σώματος και η λειτουργικότητα επηρεάζουν πολύ περισσότερα από την καθημερινή μας κίνηση.
Επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας.
Την αυτοπεποίθησή μας.
Την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε, να εργαζόμαστε, να παίζουμε με τα παιδιά και τα εγγόνια μας και να απολαμβάνουμε τη ζωή χωρίς περιορισμούς.
Γι' αυτό και ολοένα περισσότεροι άνθρωποι επενδύουν προληπτικά στη μυοσκελετική τους υγεία, αναζητώντας σύγχρονες, ασφαλείς και μη επεμβατικές προσεγγίσεις.
Μία από αυτές είναι η OsteoStrong®, μια καινοτόμος μέθοδος που βασίζεται στην αρχή της οστεογονικής φόρτισης (osteogenic loading).
Η συνεδρία πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, διαρκεί περίπου 15 λεπτά και δεν περιλαμβάνει άσκηση, ιδρώτα ή καταπόνηση.
Στόχος της είναι να υποστηρίξει την υγεία των οστών, τη μυϊκή δύναμη, την ισορροπία, τη στάση του σώματος και τη συνολική λειτουργικότητα, στοιχεία που αποτελούν τη βάση για μια δραστήρια και ανεξάρτητη ζωή.
Μια διαφορετική ιδέα για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας
Στις 30 Ιουλίου, αντί για ένα ακόμη συμβολικό δώρο, ίσως αξίζει να χαρίσετε στον καλύτερό σας φίλο κάτι διαφορετικό.
Χρόνο.
Φροντίδα.
Μια εμπειρία που μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας, πιο υγιούς συνήθειας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας, η OsteoStrong® προσκαλεί φίλους, αδέλφια, ζευγάρια και όλους όσοι θέλουν να επενδύσουν μαζί στην υγεία τους να γνωρίσουν από κοντά μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία της OsteoStrong® και να γνωρίσουν υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη μυοσκελετική υγεία, την αποκατάσταση και τη συνολική ευεξία, όπως:
- OsteoStrong®
- X3
- Red Light Therapy
- PEMF Therapy
- AVACEN® Therapy
- Normatec Recovery
- HydroMassage
Πρόκειται για μια εμπειρία που δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους, να ενημερωθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες και να ανακαλύψουν πώς μικρές, σταθερές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ποιότητα ζωής τους.
Οι πιο δυνατές φιλίες χτίζονται με ανθρώπους που μεγαλώνουν μαζίΟι όμορφες αναμνήσεις είναι ένας από τους λόγους που μια φιλία αντέχει στον χρόνο.
Υπάρχει όμως κάτι ακόμη πιο σημαντικό.
Να συνεχίζουμε να έχουμε τη δύναμη να δημιουργούμε καινούργιες.
Να ταξιδεύουμε. Να περπατάμε. Να γελάμε. Να αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους μας.
Να παραμένουμε δραστήριοι και ανεξάρτητοι, σε κάθε στάδιο της ζωής.
Γιατί οι πιο δυνατές φιλίες δεν χτίζονται μόνο με στιγμές.
Χτίζονται με ανθρώπους που εμπνέουν ο ένας τον άλλον να ζουν καλύτερα.
Στις 30 Ιουλίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας με τον πιο ουσιαστικό τρόποΦέρτε τον καλύτερό σας φίλο στην OsteoStrong® και γνωρίστε μαζί μια διαφορετική προσέγγιση στη μυοσκελετική υγεία, την κίνηση και την ευεξία.
Γιατί όταν γινόμαστε πιο δυνατοί μαζί, χτίζουμε κάτι ακόμη πιο πολύτιμο: σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο.
Χτίζουμε δυνατά οστά.
Χτίζουμε δυνατά σώματα.
Χτίζουμε φιλίες για μια ζωή.
Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ.
ή τηλεφωνήστε σε ένα από 4 κέντρα που έχει η OsteoStrong στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα