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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ωραιόκαστρο και Παύλου Μελά - Κατσαφάδος: Παρά πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ωραιόκαστρο και Παύλου Μελά - Κατσαφάδος: Παρά πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα
«Η Πυροσβεστική δέχεται πολλές καταγγελίες», δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας – «Οι δήμοι να τα καθαρίζουν και να στέλνουν τον λογαριασμό στους ιδιοκτήτες»
Τα ακαθάριστα οικόπεδα εξακολουθούν να προβληματίζουν μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία όπως δήλωσε από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος δέχεται πάρα πολλές καταγγελίες επί του θέματος.
Ο κ. Κατσαφάδος βρίσκεται στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου όπου βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Νανά Αηδονά και τους δύο δημάρχου Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, κ.κ. Τσακίρη και Ασλανίδη, περιοχές των οποίων επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά του Σαββάτου (4/6).
Όπως δήλωσε ο υφυπουργός ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι ένα προληπτικό μέτρο «το οποίο εφαρμόζεται εδώ και τρία χρόνια στην πατρίδα μας και έχουμε δει με βάση αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί ότι λειτουργεί καταλυτικά στο πεδίο. Και μπορεί φέτος να είχαμε μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων σε σχέση με πέρυσι, παρόλα αυτά είναι πάρα πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα τα οποία μένουν. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Το ότι τελείωσε η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τον καθαρισμό του οικοπέδου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος σήμερα να το καθαρίσει».
Ανέφερε ότι «η Πυροσβεστική είναι δέκτης πάρα πολλών καταγγελιών τις οποίες αυτές ερευνά» προσθέτοντας ότι « οι Δήμοι θα πρέπει στις ευαίσθητες περιοχές όπου υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα να τα καθαρίζουν και τον λογαριασμό να τον στέλνουν στους ιδιοκτήτες».
«Θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση απέναντι σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Εντολές οι οποίες σώζουν, είναι εκεί για να μπορέσουν να σώσουν τη ζωή του καθενός και της κάθε μίας από εμάς, είναι εντολές οι οποίες σώζουν τις περιουσίες μας, εντολές οι οποίες σώζουν το φυσικό περιβάλλον» τόνισε ο υφυπουργός.
Επίσης, όπως ανέφερε επισκέφτηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο τους τρεις πυροσβέστες που είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο.
«Πριν από λίγο επισκέφθηκα τους τρεις πυροσβέστες οι οποίοι νοσηλεύονται στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Είναι εξαιρετικά άδικο, κυριολεκτικά άδικο, να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, να δαπανώνται τόσοι πολλοί πόροι, να αλλάζει η ζωή τόσων ανθρώπων από μία απερισκεψία, από ένα λάθος το οποίο κάνει κάποιος συμπολίτης μας. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε και το μερίδιο της ατομικής μας ευθύνης» τόνισε.
«Ναι, έχουν κηρυχθεί και οι δύο δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σήμερα τώρα θα συζητήσουμε για τη χρηματοδότηση την οποία θα πάρουν. Έχουμε αυστηροποιήσει τους νόμους, έχουμε ενισχύσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής. Και με αφορμή την τελευταία πυρκαγιά την οποία είχαμε εδώ στην περιοχή, συνέδραμαν το ανακριτικό της Θεσσαλονίκης και στελέχη από την Αθήνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα αίτια της πυρκαγιάς. Όπως είδατε, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξακριβώθηκε ποιο ήταν το αίτιο για αυτήν την πυρκαγιά, μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά, μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε μετά τις 8:30 ώρα το βράδυ, ούτως ώστε να είναι αδύνατον να πετάξουν και να επιχειρήσουν εναέρια μέσα, και τη μάχη την έδωσαν μόνο επίγειες δυνάμεις, σε συνεργασία με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τους εθελοντές μας, καθώς και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειάστηκε. Κοιτάξτε, είναι μια μάχη την οποία τη δίνουμε όλοι μαζί. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, οι συνέπειές της είναι τραγικές, έχουμε βιώσει πάρα πολλές τραγωδίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουν χαθεί χιλιάδες ανθρώπινες ζωές ένεκα των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Αυτό το οποίο ζητάμε και απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους πολίτες, είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας» τόνισε ο υφυπουργός.
Ο κ. Κατσαφάδος βρίσκεται στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου όπου βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Νανά Αηδονά και τους δύο δημάρχου Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, κ.κ. Τσακίρη και Ασλανίδη, περιοχές των οποίων επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά του Σαββάτου (4/6).
Όπως δήλωσε ο υφυπουργός ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι ένα προληπτικό μέτρο «το οποίο εφαρμόζεται εδώ και τρία χρόνια στην πατρίδα μας και έχουμε δει με βάση αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί ότι λειτουργεί καταλυτικά στο πεδίο. Και μπορεί φέτος να είχαμε μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων σε σχέση με πέρυσι, παρόλα αυτά είναι πάρα πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα τα οποία μένουν. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Το ότι τελείωσε η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τον καθαρισμό του οικοπέδου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος σήμερα να το καθαρίσει».
Ανέφερε ότι «η Πυροσβεστική είναι δέκτης πάρα πολλών καταγγελιών τις οποίες αυτές ερευνά» προσθέτοντας ότι « οι Δήμοι θα πρέπει στις ευαίσθητες περιοχές όπου υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα να τα καθαρίζουν και τον λογαριασμό να τον στέλνουν στους ιδιοκτήτες».
«Θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση απέναντι σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Εντολές οι οποίες σώζουν, είναι εκεί για να μπορέσουν να σώσουν τη ζωή του καθενός και της κάθε μίας από εμάς, είναι εντολές οι οποίες σώζουν τις περιουσίες μας, εντολές οι οποίες σώζουν το φυσικό περιβάλλον» τόνισε ο υφυπουργός.
Επίσης, όπως ανέφερε επισκέφτηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο τους τρεις πυροσβέστες που είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο.
«Πριν από λίγο επισκέφθηκα τους τρεις πυροσβέστες οι οποίοι νοσηλεύονται στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Είναι εξαιρετικά άδικο, κυριολεκτικά άδικο, να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, να δαπανώνται τόσοι πολλοί πόροι, να αλλάζει η ζωή τόσων ανθρώπων από μία απερισκεψία, από ένα λάθος το οποίο κάνει κάποιος συμπολίτης μας. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε και το μερίδιο της ατομικής μας ευθύνης» τόνισε.
Κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκηςΟ κ. Κατσαφάδος ανέφερε επίσης στην σύσκεψη με την Περιφερειάρχη και τους δυο δημάρχους θα αποφασιστούν οι ενέργειες και τα χρονοδιαγράμματα για τους πληγέντες έτσι ώστε «να μην αισθανθεί και να μην μείνει κανένας πίσω αβοήθητος» ενώ όπως είπε οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
«Ναι, έχουν κηρυχθεί και οι δύο δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σήμερα τώρα θα συζητήσουμε για τη χρηματοδότηση την οποία θα πάρουν. Έχουμε αυστηροποιήσει τους νόμους, έχουμε ενισχύσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής. Και με αφορμή την τελευταία πυρκαγιά την οποία είχαμε εδώ στην περιοχή, συνέδραμαν το ανακριτικό της Θεσσαλονίκης και στελέχη από την Αθήνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα αίτια της πυρκαγιάς. Όπως είδατε, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξακριβώθηκε ποιο ήταν το αίτιο για αυτήν την πυρκαγιά, μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά, μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε μετά τις 8:30 ώρα το βράδυ, ούτως ώστε να είναι αδύνατον να πετάξουν και να επιχειρήσουν εναέρια μέσα, και τη μάχη την έδωσαν μόνο επίγειες δυνάμεις, σε συνεργασία με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τους εθελοντές μας, καθώς και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειάστηκε. Κοιτάξτε, είναι μια μάχη την οποία τη δίνουμε όλοι μαζί. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, οι συνέπειές της είναι τραγικές, έχουμε βιώσει πάρα πολλές τραγωδίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουν χαθεί χιλιάδες ανθρώπινες ζωές ένεκα των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Αυτό το οποίο ζητάμε και απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους πολίτες, είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας» τόνισε ο υφυπουργός.
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