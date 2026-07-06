Θωμαΐδης για το τοξικό νέφος στο Ωραιόκαστρο: Έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική, παράγονται χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες
Θωμαΐδης για το τοξικό νέφος στο Ωραιόκαστρο: Έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική, παράγονται χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες
Καμπανάκι κινδύνου από τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ - Οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κλιματιστικά
Τον κώδωνα του κινδύνου για το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο έκρουσε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης.
Όπως είπε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες.
«Η καύση τέτοιων υλικών παρέχει χιλιάδες ουσίες. Υπάρχουν κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες καρκινογόνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι στο νέφος περιλαμβάνονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες, πτητικές οργανικές ενώσεις, μέταλλα και άλλες επικίνδυνες ουσίες.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, τα οποία, όπως είπε, είναι εισπνεόμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία.
Παράλληλα, συνέστησε την παραμονή σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα, καθώς και τη σωστή χρήση των κλιματιστικών.
Όπως εξήγησε, σε διαφορετική περίπτωση ο μολυσμένος αέρας μπορεί να εισέλθει στο εσωτερικό των κατοικιών, αυξάνοντας την έκθεση των πολιτών στους ρύπους.
«Το πρώτο σύμπτωμα είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μάς ειδοποιεί ότι πρέπει να προστατευτούμε. Όταν αρχίζει ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης», τόνισε.
Όπως είπε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες.
«Η καύση τέτοιων υλικών παρέχει χιλιάδες ουσίες. Υπάρχουν κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες καρκινογόνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι στο νέφος περιλαμβάνονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες, πτητικές οργανικές ενώσεις, μέταλλα και άλλες επικίνδυνες ουσίες.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, τα οποία, όπως είπε, είναι εισπνεόμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία.
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από το τοξικό νέφοςΣύμφωνα με τον καθηγητή, οι ευπαθείς ομάδες και όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα δεν θα πρέπει να εκτίθενται καθόλου στο νέφος. «Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να έρχονται καθόλου σε επαφή με τέτοια νέφη», υπογράμμισε.
Παράλληλα, συνέστησε την παραμονή σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα, καθώς και τη σωστή χρήση των κλιματιστικών.
Πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κλιματιστικάΟ Νίκος Θωμαΐδης διευκρίνισε ότι τα κλιματιστικά θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και όχι με εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.
Όπως εξήγησε, σε διαφορετική περίπτωση ο μολυσμένος αέρας μπορεί να εισέλθει στο εσωτερικό των κατοικιών, αυξάνοντας την έκθεση των πολιτών στους ρύπους.
«Το νέφος έχει φτάσει και στην Αττική»Ο καθηγητής σημείωσε ότι το νέφος δεν περιορίζεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά μεταφέρεται μέσω της ατμόσφαιρας. «Το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική. Έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ρύποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της Κεντρικής και της Νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς.
Τα πρώτα συμπτώματα έκθεσηςΑναφερόμενος στις επιπτώσεις στην υγεία, ο καθηγητής εξήγησε ότι τα πρώτα συμπτώματα μετά από έκθεση σε τέτοιου είδους νέφος είναι η έντονη οσμή και ο ερεθισμός.
«Το πρώτο σύμπτωμα είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μάς ειδοποιεί ότι πρέπει να προστατευτούμε. Όταν αρχίζει ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης», τόνισε.
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