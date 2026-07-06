Επιδόματα: Τι αλλάζει με την προπληρωμένη κάρτα, πώς θα γίνονται οι πληρωμές

Η προπληρωμένη κάρτα αποτελεί πλέον τον ενιαίο τρόπο καταβολής 19 κοινωνικών παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ

κοινωνικών παροχών, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η καταβολή συνολικά 19 επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων και προνοιακών παροχών που χορηγούν η



Το νέο σύστημα εισάγει έναν ενιαίο τρόπο πληρωμής, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και την ασφαλέστερη διαχείριση των κοινωνικών παροχών.







Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε δικαιούχος διαθέτει μία και μοναδική κάρτα, στην οποία πιστώνονται όλες οι παροχές που υπάγονται στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον φορέα που τις καταβάλλει.



Πώς λειτουργεί η νέα κάρτα Η Προπληρωμένη Κάρτα αποτελεί πλέον το βασικό μέσο μέσω του οποίου καταβάλλονται οι συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές, αντικαθιστώντας τον μέχρι σήμερα τρόπο πληρωμής για τις κατηγορίες επιδομάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.







Στόχος του νέου μοντέλου είναι να διευκολύνει τη διαχείριση των ενισχύσεων από τους πολίτες, διατηρώντας παράλληλα έναν ενιαίο και περισσότερο ελεγχόμενο μηχανισμό πληρωμών.



Τα στοιχεία εφαρμογής Τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή του συστήματος έχει αποκτήσει σημαντική έκταση.



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Αντίστοιχα, στη ΔΥΠΑ έχουν πραγματοποιηθεί από τον Μάρτιο του 2025 περισσότερες από 4,86 εκατομμύρια καταβολές επιδομάτων μέσω του νέου συστήματος, με το συνολικό ύψος των πληρωμών να υπερβαίνει τα 2,17 δισεκατομμύρια ευρώ.





Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι το νέο μοντέλο έχει πλέον καθιερωθεί ως βασικός τρόπος διανομής μεγάλου μέρους των κοινωνικών παροχών που χορηγεί το Δημόσιο.



Τα οφέλη του νέου συστήματος Μετά την παρουσίαση της νέας κάρτας ακολούθησε ειδική συζήτηση με αντικείμενο την πρακτική εφαρμογή του συστήματος και τα οφέλη που προκύπτουν τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία.



Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται πλέον η προπληρωμένη κάρτα , μέσω της οποίας πραγματοποιείται η καταβολή συνολικά 19 επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων και προνοιακών παροχών που χορηγούν η ΔΥΠΑ και ο ΟΠΕΚΑ Το νέο σύστημα εισάγει, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και την ασφαλέστερη διαχείριση των κοινωνικών παροχών.Η λειτουργία της κάρτας παρουσιάστηκε επίσημα, συνοδευόμενη από στοιχεία που δείχνουν ότι το νέο μοντέλο έχει ήδη τεθεί σε ευρεία εφαρμογή. Από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, τον Μάρτιο του 2025, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις, ενώ συνολικά 877.019 μοναδικοί δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει τις παροχές τους μέσω της Προπληρωμένης Κάρτας.Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε δικαιούχος διαθέτει μία και μοναδική κάρτα, στην οποία πιστώνονται όλες οι παροχές που υπάγονται στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον φορέα που τις καταβάλλει.Η Προπληρωμένη Κάρτα αποτελεί πλέον το βασικό μέσο μέσω του οποίου καταβάλλονται οι συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές, αντικαθιστώντας τον μέχρι σήμερα τρόπο πληρωμής για τις κατηγορίες επιδομάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί έως και το 50% του ποσού κάθε επιδόματος για ανάληψη μετρητών μέσω τραπεζικού δικτύου. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει διαθέσιμο στην κάρτα και αξιοποιείται αποκλειστικά για αγορές αγαθών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.Στόχος του νέου μοντέλου είναι να διευκολύνει τη διαχείριση των ενισχύσεων από τους πολίτες, διατηρώντας παράλληλα έναν ενιαίο και περισσότερο ελεγχόμενο μηχανισμό πληρωμών.Τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή του συστήματος έχει αποκτήσει σημαντική έκταση.Μέσω της Προπληρωμένης Κάρτας έχουν ήδη καταβληθεί οι προβλεπόμενες ενισχύσεις σε περίπου 647.600 δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού Α21, σε 203.734 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σε 91.340 δικαιούχους του Επιδόματος Γέννησης και σε 767 δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής.Αντίστοιχα, στη ΔΥΠΑ έχουν πραγματοποιηθεί από τον Μάρτιο του 2025 περισσότερες από 4,86 εκατομμύρια καταβολές επιδομάτων μέσω του νέου συστήματος, με το συνολικό ύψος των πληρωμών να υπερβαίνει τα 2,17 δισεκατομμύρια ευρώ.Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι το νέο μοντέλο έχει πλέον καθιερωθεί ως βασικός τρόπος διανομής μεγάλου μέρους των κοινωνικών παροχών που χορηγεί το Δημόσιο.Μετά την παρουσίαση της νέας κάρτας ακολούθησε ειδική συζήτηση με αντικείμενο την πρακτική εφαρμογή του συστήματος και τα οφέλη που προκύπτουν τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του ΟΠΕΚΑ, της ΔΥΠΑ, καθώς και δικαιούχος που χρησιμοποιεί ήδη την κάρτα.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας της Προπληρωμένης Κάρτας, η συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τα βασικά πλεονεκτήματα του νέου μοντέλου πληρωμών.



Μεταξύ των βασικών στόχων του νέου συστήματος είναι η σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, η απλοποίηση των διαδικασιών για τους πολίτες, η ενίσχυση της ασφάλειας στις συναλλαγές και η μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση και καταβολή των κοινωνικών παροχών.



Πρόβλεψη για άτομα με οπτική αναπηρία Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται και από ειδικές προβλέψεις για κατηγορίες δικαιούχων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες ανάγκες.



Ειδικότερα, για τους πολίτες με σοβαρή οπτική αναπηρία εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα καταβολής των παροχών απευθείας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στις οικονομικές ενισχύσεις χωρίς πρόσθετες δυσκολίες.



Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια προσαρμογής του νέου συστήματος στις ανάγκες όλων των δικαιούχων, με στόχο να μη δημιουργούνται αποκλεισμοί κατά την εφαρμογή της νέας διαδικασίας.



Η προπληρωμένη κάρτα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στον τρόπο καταβολής κοινωνικών παροχών των τελευταίων ετών και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ψηφιοποίησης των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Μέσω του ενιαίου συστήματος επιδιώκεται η επιτάχυνση των πληρωμών, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του μηχανισμού διανομής των επιδομάτων, ενώ η σταδιακή διεύρυνση της χρήσης της αναμένεται να καλύψει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων τα επόμενα χρόνια.