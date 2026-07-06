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Ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι Ρομά για μπαράζ κλοπών σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Κιλκίς
Ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι Ρομά για μπαράζ κλοπών σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Κιλκίς
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία
Τέσσερα ανήλικα Ρομά ηλικίας 15, 16, 17 και 17 ετών ταυτοποίησαν οι αστυνομικές αρχές του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας για κλοπές ενός ΙΧ φορτηγού και σε τέσσερα καταστήματα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία τα τέσσερα ανήλικα είχαν διαφύγει από Ίδρυμα όπου κρατούνταν για προγενέστερες συμπεριφορές που διώκονται ποινικά και σε εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, κλοπή τροχοφόρου και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται σε πέντε περιπτώσεις κλοπής και συγκεκριμένα σε κλοπή ΙΧ φορτηγού και σε τέσσερις διαρρήξεις καταστημάτων, πράξεις που τελέστηκαν κατά το διήμερο 13 έως 15-05-2026, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και σε περιοχές της Ημαθίας και του Κιλκίς.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία τα τέσσερα ανήλικα είχαν διαφύγει από Ίδρυμα όπου κρατούνταν για προγενέστερες συμπεριφορές που διώκονται ποινικά και σε εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, κλοπή τροχοφόρου και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται σε πέντε περιπτώσεις κλοπής και συγκεκριμένα σε κλοπή ΙΧ φορτηγού και σε τέσσερις διαρρήξεις καταστημάτων, πράξεις που τελέστηκαν κατά το διήμερο 13 έως 15-05-2026, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και σε περιοχές της Ημαθίας και του Κιλκίς.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
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