Βυθίστηκε το ταχύπλοο που πήρε φωτιά ανοιχτά της Βουλιαγμένης, διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Σκάφος Βουλιαγμένη Βύθιση

Βυθίστηκε το ταχύπλοο που πήρε φωτιά ανοιχτά της Βουλιαγμένης, διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες, δείτε βίντεο

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια της Πυροσβεστικής και δύο ναυαγοσωστικά σκάφη

Βυθίστηκε το ταχύπλοο που πήρε φωτιά ανοιχτά της Βουλιαγμένης, διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες, δείτε βίντεο
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Το ταχύπλοο σκάφος, στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά ανοιχτά της Βουλιαγμένης το πρωί της Παρασκευής, βυθίστηκε τελικά, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των παραπλεόντων σκαφών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν εγκαίρως από παραπλέον ιστιοφόρο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για έναν 63χρονο κυβερνήτη και τρεις 22χρονους, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με πλωτό του Λιμενικού στο Λιμενικό Τμήμα της Παλαιάς Φώκαιας, όπου διενεργείται προανάκριση.

Δείτε βίντεο με την στιγμή της βύθισης


Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια της Πυροσβεστικής, καθώς και δύο ναυαγοσωστικά σκάφη, τα οποία συνέδραμαν στην επιχείρηση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε βίντεο με την στιγμή της φωτιάς και της κατάσβεσης στο σκάφος

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