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Φωτιά σε ταχύπλοο ανοιχτά της Βουλιαγμένης, διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες
Φωτιά σε ταχύπλοο ανοιχτά της Βουλιαγμένης, διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες
Στο σημείο επιχειρεί το λιμενικό και σκάφη της πυροσβεστικής
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ταχύπλοο σκάφος 15 μέτρων με τέσσερις επιβαίνοντες ανοιχτά της Βουλιαγμένης. Τους επιβάτες περισυνέλεξε παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους.
Στο σημείο βρίσκονται 2 περιπολικά του λιμενικού, 2 πυροσβεστικά πλοιάρια της πυροσβεστικής και 2 ναυαγοσωστικά με στελέχη του λιμενικού.
Στο σημείο βρίσκονται 2 περιπολικά του λιμενικού, 2 πυροσβεστικά πλοιάρια της πυροσβεστικής και 2 ναυαγοσωστικά με στελέχη του λιμενικού.
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