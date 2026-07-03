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Σύλληψη για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε κοκαΐνη, κάνναβη και ζυγαριά ακριβείας
Σύλληψη για ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε κοκαΐνη, κάνναβη και ζυγαριά ακριβείας
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του τμήματος Μουδανιών, ένας άνδρας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατασχέθηκαν από την κατοχή του, αλλά και από την οικία του:
2 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 35,1 γραμμαρίων,
3 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 147,7 γραμμαρίων,
2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 99 γραμμαρίων,
1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
1 κινητό τηλέφωνο και
το χρηματικό ποσό των 2.600 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατασχέθηκαν από την κατοχή του, αλλά και από την οικία του:
2 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 35,1 γραμμαρίων,
3 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 147,7 γραμμαρίων,
2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 99 γραμμαρίων,
1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
1 κινητό τηλέφωνο και
το χρηματικό ποσό των 2.600 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
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