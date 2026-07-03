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Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ έκανε τζόκινγκ στη Ρόδο
Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ έκανε τζόκινγκ στη Ρόδο
Το δυστύχημα έγινε στην περιοχή Αφάντου
Στη θλίψη έχει βυθιστεί η κοινωνία της Ρόδου μετά το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 25χρονο, στην περιοχή Αφάντου.
Ο 25χρονος είχε βγει για την καθημερινή του άσκηση (τζόκινγκ), όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, παρασύρθηκε από διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ωστόσο για τον νεαρό άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι άνδρες του τμήματος τροχαίας Ρόδου διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του αγροτικού οχήματος παρέσυρε τον πεζό.
Ο 25χρονος είχε βγει για την καθημερινή του άσκηση (τζόκινγκ), όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, παρασύρθηκε από διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ωστόσο για τον νεαρό άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι άνδρες του τμήματος τροχαίας Ρόδου διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του αγροτικού οχήματος παρέσυρε τον πεζό.
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