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Πένθος στην Πάτρα για τον 36χρονο πυροσβέστη της ΕΜΑΚ που άφησε την τελευταία του πνοή
Πένθος στην Πάτρα για τον 36χρονο πυροσβέστη της ΕΜΑΚ που άφησε την τελευταία του πνοή
Ο 36χρονος έδινε μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες
Στο πένθος βυθίστηκε η Πάτρα μετά τον θάνατο πυροσβέστη - δύτη της ΕΜΑΚ σε ηλικία 36 ετών.
Ο Νίκος Παπακωνσταντινόπουλος είχε αφιερώσει τη ζωή του στη διάσωση συνανθρώπων του, υπηρετώντας με αφοσίωση και επαγγελματισμό στην ΕΜΑΚ, σύμφωνα με το pelop.gr.
Η απώλειά του έχει προκαλέσει θλίψη στους συναδέλφους του, οι οποίοι μιλούν για έναν εξαιρετικό πυροσβέστη και έναν άνθρωπο με ήθος, που ήταν πάντοτε πρόθυμος να ανταποκριθεί σε κάθε δύσκολη αποστολή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος έδινε μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, δύο μικρά κορίτσια, τους γονείς και τα δύο αδέλφια του.
Η κηδεία του 36χρονου πυροσβέστη θα τελεστεί αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό της Αγίας Αλεξιώτισσας.
Φωτογραφία εξωφύλλου: pelop.gr
Ο Νίκος Παπακωνσταντινόπουλος είχε αφιερώσει τη ζωή του στη διάσωση συνανθρώπων του, υπηρετώντας με αφοσίωση και επαγγελματισμό στην ΕΜΑΚ, σύμφωνα με το pelop.gr.
Η απώλειά του έχει προκαλέσει θλίψη στους συναδέλφους του, οι οποίοι μιλούν για έναν εξαιρετικό πυροσβέστη και έναν άνθρωπο με ήθος, που ήταν πάντοτε πρόθυμος να ανταποκριθεί σε κάθε δύσκολη αποστολή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος έδινε μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, δύο μικρά κορίτσια, τους γονείς και τα δύο αδέλφια του.
Η κηδεία του 36χρονου πυροσβέστη θα τελεστεί αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό της Αγίας Αλεξιώτισσας.
Φωτογραφία εξωφύλλου: pelop.gr
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