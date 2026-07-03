Νεκρός 19χρονος Γερμανός σε τροχαίο στην Κέρκυρα
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Κέρκυρα Νεκρός Τουρίστας Τροχαίο

Νεκρός 19χρονος Γερμανός σε τροχαίο στην Κέρκυρα

Η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο αλλά εξέπνευσε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

Νεκρός 19χρονος Γερμανός σε τροχαίο στην Κέρκυρα
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) στην περιοχή του Ασυρμάτου, στον Ποταμό της Κέρκυρας

Η μηχανή που οδηγούσε 19χρονος Γερμανός τουρίστας εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το corfutvnews.gr

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 19χρονο τουρίστα σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί τον εισήγαγαν αμέσως στο χειρουργείο, ωστόσο τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που έχασε τη ζωή του εντός της χειρουργικής αίθουσας.
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