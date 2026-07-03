Συνελήφθη στην Κω 63χρονος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
Κως Σύλληψη Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Συνελήφθη στην Κω 63χρονος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές

Φέρεται να εμπλέκεται, μεταξύ άλλων, σε σοβαρές υποθέσεις που αφορούν ακόμα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Συνελήφθη στην Κω 63χρονος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές
Στη σύλληψη ενός 63χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προχώρησαν χθες, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 63χρονος καταζητούνταν από τις γαλλικές αρχές, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις που αφορούν παραβίαση του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων και της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για τον εντοπισμό ατόμων που διώκονται με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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