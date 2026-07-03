Σοβαρό τροχαίο στη Μύκονο: Τουριστικό λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε χωράφι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Μύκονος Τροχαίο ατύχημα Τουριστικό λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο στη Μύκονο: Τουριστικό λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε χωράφι, δείτε βίντεο

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Άνω Μερά της Μυκόνου, όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι

Σοβαρό τροχαίο στη Μύκονο: Τουριστικό λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε χωράφι, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε στην Άνω Μερά της Μυκόνου, όταν τουριστικό λεωφορείο, υπό συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cyclades24.gr το  όχημα κινούνταν στο ρεύμα από την Ελιά προς τη Χώρα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να βγει εκτός δρόμου και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι, προσκρούοντας σε ξερολιθιά που ανέκοψε την πορεία του.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, γεγονός που αποδίδεται στην τύχη, καθώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

«Μύκονος: Τουριστικό λεωφορείο καρφώθηκε σε ξερολιθιά – Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα».
4 ΣΧΟΛΙΑ

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