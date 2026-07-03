Χατζηβασιλείου: Η τρομοκρατία δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα για ορισμένους - Ας το καταλάβουν όλοι

Κλείσιμο

«Η τρομοκρατία δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα για κάποιους και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι σε αυτή τη χώρα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής, αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.Ο κ. Χατζηβασιλείου εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της εκλιπούσας. Όπως υπογράμμισε, «δεν μιλάμε για μπαχαλάκηδες, μιλάμε για τρομοκράτες, μιλάμε για δολοφόνους», επισημαίνοντας ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή βρέθηκε στο στόχαστρο ανθρώπων που δεν ανέχονται τη διαφορετική πολιτική άποψη.Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συνέδεσε το περιστατικό με το κλίμα τοξικότητας που έχει επικρατήσει κατά διαστήματα στον δημόσιο λόγο. Όπως ανέφερε, ο τοξικός λόγος και η διχαστική ρητορική που κυριάρχησαν το προηγούμενο διάστημα στον πολιτικό βίο της χώρας «δυστυχώς εκτρέφουν τέτοιου είδους απαράδεκτες και καταδικαστέες συμπεριφορές». Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η ομόθυμη καταδίκη από τα κόμματα είναι θετική, αλλά δεν αρκεί από μόνη της, καθώς απαιτείται έμπρακτη απομόνωση της πολιτικής βίας από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Ο κ. Χατζηβασιλείου άσκησε κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενος σε όσα είπε στη Βουλή και σε τηλεοπτική της εμφάνιση, τα οποία χαρακτήρισε απαράδεκτα.Επιπλέον, υπενθύμισε ότι ρητορικές της αντιπολίτευσης που εμφανίζουν ένα δημοκρατικό κόμμα ως «κόμμα δολοφόνων», «κόμμα βιαστών», «κόμμα παιδεραστών», «κόμμα απατεώνων» ή «κόμμα κλεπτών» δημιουργούν το υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούν να κινηθούν ακραία και βίαια στοιχεία. «Δεν φτάνει μόνο η ομόθυμη καταδίκη αυτών των αντιδημοκρατικών συμπεριφορών, χρειάζεται και πολιτική πράξη, χρειάζεται πολιτική απομόνωση της βίας», υπογράμμισε.«Η Νέα Δημοκρατία ουδέποτε εργαλειοποιεί θανάτους. Είναι μακριά από τη δική της λογική», ανέφερε, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με τον δέοντα σεβασμό.Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές και αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις και δεν αιφνιδιάζονται. Όπως είπε, οι σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας εξακολουθούν να έχουν σημαντικά «βαρίδια», όπως οι S-400, οι σχέσεις Άγκυρας - Ισραήλ και οι διαφωνίες σε σειρά περιφερειακών ζητημάτων στη Μέση Ανατολή.Ο Υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-35 όσο παραμένει σε ισχύ ο νόμος κυρώσεων του Κογκρέσου. Υπενθύμισε ότι, εάν δεν υπήρχε ο νόμος CAATSA, η Τουρκία θα μπορούσε σήμερα να έχει παραλάβει τουλάχιστον 100 F-35, ενώ σήμερα δεν διαθέτει κανένα. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τους κινητήρες που επιδιώκει να προμηθευτεί η Τουρκία, σημείωσε ότι πρόκειται για διαφορετική διαδικασία από τα F-35, ενώ περιέγραψε τις νομικές διαδικασίες λειτουργίας του Κογκρέσου.Ειδική αναφορά έκανε και στο ψευδοκράτος, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν συνηγορεί σε οποιαδήποτε πιθανή κίνηση εντός του ΝΑΤΟ σχετικά με το ψευδοκράτος».Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μια βαθιά και πολύ καλά θεμελιωμένη στρατηγική σχέση. «Έχουμε κοινά συμφέροντα στην άμυνα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως έχουμε κοινά ενεργειακά συμφέροντα. Η χώρα μας είναι ο βασικός παράγων ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε.