Σοκαριστική έρευνα: Το Instagram ενέκρινε διαφημίσεις που προωθούσαν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Ινδία, πώς παρέκαμπταν τις ρυθμίσεις ασφαλείας

Πώς λειτουργούσαν οι διαφημίσεις που «περνούσαν» στο Instagram, οι ύποπτοι όροι που χρησιμοποιούσαν - «Δεν παραβιάζουν τους κανόνες» απαντούσε η πλατφόρμα στην έρευνα του BBC, με τη μητρική Meta να «κατεβάζει» αρκετές από αυτές

Ινδία, φέρεται να προέβαλλε το BBC.



Οι διαφημίσεις, τις οποίες εντόπισε η υπηρεσία World Service του BBC, χρησιμοποιούσαν όρους όπως «βίντεο βιασμού» και «βίντεο παιδιών» και οδηγούσαν τους χρήστες σε κανάλια της εφαρμογής Telegram, όπου μπορούσαν να αγοράσουν το υλικό ακόμη και με 99 ρουπίες (περίπου 1 δολάριο).



Instagram δημοσιεύονται μόνο αφού προηγουμένως εγκριθούν από την τεχνολογία ελέγχου περιεχομένου της πλατφόρμας. Όταν το BBC ανέφερε μία από τις διαφημίσεις στο Instagram, η πλατφόρμα απάντησε 24 ώρες αργότερα ότι η ανάρτηση δεν παραβίαζε τους «κανόνες κοινότητας».







Meta, τη μητρική εταιρεία του Instagram, η εταιρεία ανέφερε ότι είχε ήδη απενεργοποιήσει αρκετές διαφημίσεις και είχε αναστείλει τους λογαριασμούς που τις δημοσίευαν. Πρόσθεσε ότι, μετά τα ευρήματα της έρευνας, αφαίρεσε επιπλέον διαφημίσεις, απενεργοποίησε περισσότερους λογαριασμούς και μπλόκαρε συνδέσμους που οδηγούσαν σε περιεχόμενο το οποίο παραβίαζε τις πολιτικές της.



Το Telegram ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2026 είχε αφαιρέσει περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.



Πώς λειτούργησε το BBC Στο πλαίσιο της έρευνας, το BBC δημιούργησε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό στο Instagram στην Ινδία, αφού παρατήρησε ότι η πλατφόρμα προωθούσε περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα ακόμη και σε χρήστες που δεν είχαν αναζητήσει τέτοιου είδους υλικό.



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Μερικές ημέρες αργότερα, εμφανίστηκαν διαφημίσεις που έδειχναν παιδιά σε σεξουαλικά υπονοούμενες καταστάσεις μαζί με ενήλικες και παρέπεμπαν σε κανάλια του Telegram.



Συνολικά, σύμφωνα με το BBC, εμφανίστηκαν περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ ο ίδιος λογαριασμός είδε και περίπου 20 διαφημίσεις με πορνογραφικό περιεχόμενο ενηλίκων.



Η διακίνηση τέτοιου υλικού



Πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην, φέρεται να προέβαλλε το Instagram , σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε τοΟι διαφημίσεις, τις οποίες εντόπισε η υπηρεσίατου, χρησιμοποιούσαν όρους όπωςκαικαι οδηγούσαν τους χρήστες σε κανάλια της εφαρμογής, όπου μπορούσαν να αγοράσουν το υλικό ακόμη και με 99 ρουπίες (περίπου 1 δολάριο).Οι διαφημίσεις στοδημοσιεύονται μόνο αφού προηγουμένως εγκριθούν από την τεχνολογία ελέγχου περιεχομένου της πλατφόρμας. Όταν τοανέφερε μία από τις διαφημίσεις στο Instagram, η πλατφόρμα απάντησε 24 ώρες αργότερα ότι η ανάρτηση δεν παραβίαζε τους «κανόνες κοινότητας».Στη συνέχεια, όταν το BBC ζήτησε σχόλιο από τη, τη μητρική εταιρεία του, η εταιρεία ανέφερε ότι είχε ήδη απενεργοποιήσει αρκετές διαφημίσεις και είχε αναστείλει τους λογαριασμούς που τις δημοσίευαν. Πρόσθεσε ότι, μετά τα ευρήματα της έρευνας, αφαίρεσε επιπλέον διαφημίσεις, απενεργοποίησε περισσότερους λογαριασμούς και μπλόκαρε συνδέσμους που οδηγούσαν σε περιεχόμενο το οποίο παραβίαζε τις πολιτικές της.Το Telegram ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2026 είχε αφαιρέσει περισσότερες απόκαι κανάλια που σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.Στο πλαίσιο της έρευνας, τοδημιούργησε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό στο Instagram στην Ινδία, αφού παρατήρησε ότι η πλατφόρμα προωθούσε περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα ακόμη και σε χρήστες που δεν είχαν αναζητήσει τέτοιου είδους υλικό.Ο λογαριασμός άρχισε να ακολουθεί ορισμένα προφίλ που αναρτούσαν τέτοιο περιεχόμενο. Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το Instagram άρχισε να εμφανίζει διαφημίσεις με γυναίκες που προσέφεραν βιντεοκλήσεις και υλικό πορνογραφικού χαρακτήρα.Μερικές ημέρες αργότερα, εμφανίστηκαν διαφημίσεις που έδειχναν παιδιά σε σεξουαλικά υπονοούμενες καταστάσεις μαζί με ενήλικες και παρέπεμπαν σε κανάλια του Telegram.Η διακίνηση τέτοιου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και πορνογραφίας ενηλίκων αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Ινδία, ενώ οι πολιτικές της Meta απαγορεύουν διαφημίσεις που περιλαμβάνουν γυμνό, γεννητικά όργανα ή περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά.





«Δεν παραβιάζει τους κανόνες» απαντούσε το Instagram Σε μία από τις περιπτώσεις, το BBC ανέφερε στο Instagram διαφήμιση που φέρεται να έδειχνε ένα πολύ μικρό κορίτσι να κλαίει, με κείμενο που υπονοούσε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης. Ωστόσο, 24 ώρες αργότερα, η πλατφόρμα απάντησε ότι δεν θα αφαιρούσε τη διαφήμιση, καθώς η ομάδα ελέγχου έκρινε πως δεν παραβίαζε τους κανόνες της.



Η Meta δήλωσε αργότερα στο BBC ότι «κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο» και ότι η διαδικασία ελέγχου της μπορεί να μην εντοπίζει όλες τις παραβιάσεις.



Η εταιρεία ανέφερε ότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί τεχνολογίες αυτόματου εντοπισμού ακόμη και μετά τη δημοσίευση των διαφημίσεων και ότι οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν περιεχόμενο που θεωρούν πως παραβιάζει τους κανόνες.



Πρόσθεσε επίσης ότι όταν εντοπίζει πιθανές περιπτώσεις εκμετάλλευσης παιδιών τις αναφέρει στο National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), τον διεθνή μηχανισμό αναφοράς για την online σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.



Οι διαφημίσεις αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη Meta. Τον Ιανουάριο, η εταιρεία ανέφερε ότι σχεδόν το 98% των εσόδων της, ύψους 200 δισ. δολαρίων, για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε το 2025, προήλθε από τη διαφήμιση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι διαφημίσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των εσόδων του Instagram. Ενώ οι συνήθεις αναρτήσεις δεν ελέγχονται γενικά από την τεχνολογία της Meta μέχρι τη δημοσίευσή τους, η Meta δηλώνει ότι κάθε διαφήμιση ελέγχεται πριν επιτραπεί η προβολή της στις πλατφόρμες της.



Σοκαριστικό, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη, είπε, πρώην στέλεχος του Facebook Πρώην στέλεχος της Facebook, όπως ονομαζόταν παλαιότερα η Meta, δήλωσε ότι «σοκαρίστηκε αλλά δεν εξεπλάγη» από τα ευρήματα του BBC.



Ο Μπράιαν Μπόλαντ, ο οποίος εργάστηκε στην εταιρεία από το 2009 έως το 2020 και συμμετείχε στην ανάπτυξη της διαφημιστικής της δραστηριότητας, υποστήριξε ότι ο αλγόριθμος του Instagram είναι σχεδιασμένος ώστε να κρατά τους χρήστες στην πλατφόρμα προβάλλοντάς τους «κάτι πιο ακραίο και πιο δελεαστικό».



Η Meta απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι βάζει τα έσοδα πάνω από την ασφάλεια, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της: «Η εκμετάλλευση παιδιών είναι ένα φρικτό έγκλημα και η Meta εργάζεται εντατικά για την καταπολέμησή της στις εφαρμογές μας».



Η εταιρεία χαρακτήρισε «κατηγορηματικά ανακριβή» τον ισχυρισμό ότι στοχοποιεί σκόπιμα χρήστες με τέτοιες διαφημίσεις και ανέφερε ότι το 2025 απενεργοποίησε αυτόματα περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια λογαριασμούς που εμφάνιζαν ύποπτη δραστηριότητα.



Ειδικοί που ασχολούνται με την προστασία παιδιών στο διαδίκτυο τονίζουν ότι απαιτείται μεγαλύτερη διεθνής συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να εντοπιστούν ολόκληρα τα δίκτυα που βρίσκονται πίσω από τέτοια εγκλήματα.