WSJ: Σχέδιο «βόμβα» για τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη ετοιμαζόταν να ανακοινώσει ο Χέγκσεθ στο ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ είχε προετοιμάσει νέες περικοπές στην Ευρώπη, πέραν αυτών που είχαν προηγηθεί σε Πολωνία και Ρουμανία - Τελικά, μετά την παρέμβαση Ρούμπιο και άλλων αξιωματούχων, περιορίστηκε να μιλήσει για «επανεξέταση», κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες

ΝΑΤΟ και να τους ανακοινώσει ένα σχέδιο «βόμβα» που είχε εκπονήσει, σχεδίαζε για τον Ιούνιο ο υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών,



Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και τα οποία επικαλείται η Wall Street Journal, ο Χέγκσεθ σκόπευε να ανακοινώσει ότι η Ουάσινγκτον ετοιμαζόταν για νέες περικοπές στις στρατιωτικές της δυνάμεις στην Ευρώπη, πέραν της ακύρωσης της ανάπτυξης μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Πολωνία και της προηγούμενης απόσυρσης μιας ταξιαρχίας πεζικού από τη Ρουμανία.



Μάρκο Ρούμπιο - υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ - και σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.



Τελικά, ταξίδεψε στις Βρυξέλλες, όμως αντί για άμεσες ανακοινώσεις περικοπών, ο Χέγκσεθ δήλωσε τελικά ότι οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν επανεξέταση της στρατιωτικής τους παρουσίας στην Ευρώπη, διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες.







Η συγκεκριμένη αποκάλυψη δείχνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταλήξει στο μέγεθος των πιθανών μειώσεων στον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και στον ρυθμό με τον οποίο θα τις υλοποιήσει.



Παρότι ο Τραμπ έχει μιλήσει για «τιμωρία» χωρών του ΝΑΤΟ που, κατά την άποψή του, δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους ή δεν στήριξαν τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, οι προτάσεις και οι σκληρές τοποθετήσεις του Χέγκσεθ έχουν προκαλέσει ανησυχία σε συμμάχους και Αμερικανούς βουλευτές - ακόμη και σε κορυφαίους Ρεπουμπλικάνους - που φοβούνται ότι μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη Συμμαχία και να ενθαρρύνει τη Ρωσία.



Κλείσιμο Σον Πάρνελ, όταν ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε: «Ο υπουργός Χέγκσεθ διασφάλισε ότι το μήνυμά του ήταν ευθυγραμμισμένο με τους στόχους και την ατζέντα του προέδρου και δεν ήθελε να περιορίσει τα περιθώρια αποφάσεων του προέδρου».



Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η συζήτηση για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη Το επίπεδο των αμερικανικών στρατευμάτων και οι αμυντικές δαπάνες των συμμάχων αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Τραμπ με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα.



Αξιωματούχοι της Συμμαχίας ελπίζουν ότι η σύνοδος της Άγκυρας θα αναδείξει την ενότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη στήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, ωστόσο εκφράζουν φόβους ότι οι εντάσεις με τον Τραμπ μπορεί να επισκιάσουν τη συνάντηση.



Σύμφωνα με αξιωματούχους, το ΝΑΤΟ εξετάζει ακόμη και την ακύρωση των σχεδίων για νέα σύνοδο κορυφής το επόμενο έτος στην Αλβανία.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε άλλη χώρα, με τεράστια διαφορά, για να τους προστατεύουν, χωρίς να έχουν κανένα όφελος από αυτό»,





Ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συναντηθεί με τους κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους τουκαι να τους ανακοινώσει ένα σχέδιο «βόμβα» που είχε εκπονήσει, σχεδίαζε για τον Ιούνιο ο υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και τα οποία επικαλείται η, οσκόπευε να ανακοινώσει ότι η Ουάσινγκτον ετοιμαζόταν για νέες περικοπές στις στρατιωτικές της δυνάμεις στην Ευρώπη, πέραν της ακύρωσης της ανάπτυξης μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στηνκαι της προηγούμενης απόσυρσης μιας ταξιαρχίας πεζικού από τηΩστόσο, η πρότασή του μπλοκαρίστηκε όταν παρουσιάστηκε στον- υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου- και σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.Τελικά, ταξίδεψε στις Βρυξέλλες, όμως αντί για άμεσες ανακοινώσεις περικοπών, ο Χέγκσεθ δήλωσε τελικά ότι οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν επανεξέταση της στρατιωτικής τους παρουσίας στην Ευρώπη, διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες.Η συγκεκριμένη αποκάλυψη δείχνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταλήξει στο μέγεθος των πιθανών μειώσεων στον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και στον ρυθμό με τον οποίο θα τις υλοποιήσει.Παρότι ο Τραμπ έχει μιλήσει για «» χωρών του ΝΑΤΟ που, κατά την άποψή του, δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους ή δεν στήριξαν τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, οι προτάσεις και οι σκληρές τοποθετήσεις του Χέγκσεθ έχουν προκαλέσει ανησυχία σε συμμάχους και Αμερικανούς βουλευτές - ακόμη και σε κορυφαίους Ρεπουμπλικάνους - που φοβούνται ότι μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη Συμμαχία και να ενθαρρύνει τηΟ εκπρόσωπος του Πενταγώνου, όταν ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε: «Ο υπουργός Χέγκσεθ διασφάλισε ότι το μήνυμά του ήταν ευθυγραμμισμένο με τους στόχους και την ατζέντα του προέδρου και δεν ήθελε να περιορίσει τα περιθώρια αποφάσεων του προέδρου».Το επίπεδο των αμερικανικών στρατευμάτων και οι αμυντικές δαπάνες των συμμάχων αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Τραμπ με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα.Αξιωματούχοι της Συμμαχίας ελπίζουν ότι η σύνοδος της Άγκυρας θα αναδείξει την ενότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη στήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, ωστόσο εκφράζουν φόβους ότι οι εντάσεις με τον Τραμπ μπορεί να επισκιάσουν τη συνάντηση.Σύμφωνα με αξιωματούχους, το ΝΑΤΟ εξετάζει ακόμη και την ακύρωση των σχεδίων για νέα σύνοδο κορυφής το επόμενο έτος στην Αλβανία.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε άλλη χώρα, με τεράστια διαφορά, για να τους προστατεύουν, χωρίς να έχουν κανένα όφελος από αυτό», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.





Η αμυντική στρατηγική του Πενταγώνου που εκδόθηκε τον Ιανουάριο είχε ήδη σηματοδοτήσει ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη, καθώς στρέφουν την προσοχή τους περισσότερο στον δυτικό Ειρηνικό και στο δυτικό ημισφαίριο.



Στόχος της στρατηγικής είναι οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της ηπείρου.



Η ακύρωση ανάπτυξης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Πολωνία και ο αιφνιδιασμός του Τραμπ Τον Μάιο, ο Χέγκσεθ ακύρωσε αιφνιδιαστικά την εννεάμηνη εκ περιτροπής ανάπτυξη μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Πολωνία από το Φορτ Χουντ του Τέξας.



Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς βουλευτές, ενώ ανησύχησε και Πολωνούς αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.



Η κίνηση αιφνιδίασε και τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος αργότερα τηλεφώνησε στον Χέγκσεθ ρωτώντας τον γιατί αντιμετώπιζε τόσο άσχημα έναν σημαντικό σύμμαχο.



Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα στείλει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, αν και σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πρόσθετες δυνάμεις.



Ωστόσο, το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη εξακολουθεί να υπάρχει. Ο Χέγκσεθ και ο βασικός του σύμβουλος πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, εμφανίζονται ιδιαίτερα αποφασισμένοι να περιορίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις που είναι δεσμευμένες στην Ευρώπη.



Ο Κόλμπι θεωρείται εδώ και χρόνια υποστηρικτής μιας στρατηγικής που δίνει προτεραιότητα στην Ασία, επιδιώκοντας να περιορίσει τις αμερικανικές υποχρεώσεις σε άλλες περιοχές ώστε να απελευθερωθούν πόροι για την αντιμετώπιση της Κίνας.



Ο πόλεμος με το Ιράν έδωσε στον Χέγκσεθ και τον Κόλμπι νέα αφορμή να επανεξετάσουν τις στρατιωτικές δεσμεύσεις των ΗΠΑ, καθώς, ενώ η Βρετανία διέθεσε βάση για αμερικανικά βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας που χρησιμοποιήθηκαν σε πλήγματα κατά του Ιράν, η Ισπανία αρνήθηκε να διαθέσει εγκαταστάσεις για επιθέσεις.



Μετά την κριτική του Γερμανού καγκελάριου στη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε τις επικρίσεις του προς την Ευρώπη και απείλησε με αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία.



Η πίεση του Πενταγώνου για περικοπές έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κογκρέσο, με Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς νομοθέτες να προωθούν διατάξεις που θα εμποδίζουν το υπουργείο Άμυνας να μειώσει τις δυνάμεις κάτω από τους 76.000 στρατιώτες χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση κινδύνου.



Οι ανησυχίες εντάθηκαν τον περασμένο μήνα, όταν το γραφείο του Χέγκσεθ προγραμμάτισε τηλεφωνική ενημέρωση με βουλευτές πριν από τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο Χέγκσεθ περιορίστηκε να αναφέρει ότι σχεδίαζε μια συνολική επανεξέταση.



Ανακοινώνοντας αυτή τη διαδικασία, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη. «Μην έχετε καμία αμφιβολία — αυτή θα είναι μια πραγματική επανεξέταση», είπε στην έναρξη της εξαμηνιαίας συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. «Θα έχει στόχο να διασφαλίσει ότι το ΝΑΤΟ κινείται γρήγορα και αμετάκλητα προς την κατεύθυνση η Ευρώπη να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης», πρόσθεσε.