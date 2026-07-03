«Φωνάζαμε βγείτε έξω, καίγεστε»: Μαρτυρία για την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη
«Φωνάζαμε βγείτε έξω, καίγεστε»: Μαρτυρία για την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη
Όπως τόνισε ο ίδιος, ακούστηκαν δύο θόρυβοι με διαφορά δύο - τριών λεπτών - «Είδα την Αφροδίτη Νέστορα να βγαίνει από την πολυκατοικία πανικόβλητη»
Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη περιέγραψε γείτονας της οικογένειας, ο οποίος μένει στην απέναντι πολυκατοικία και ήταν από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.
Όπως ανέφερε, βρισκόταν στο σπίτι του όταν άκουσε έναν θόρυβο από τον δρόμο: «Είχαμε ανοιχτό το παράθυρο λόγω της ζέστης. Βγήκα έξω για να δω τι γίνεται και είδα στο ένα ΙΧ φλόγες, μία μικρή εστία φωτιάς από κάτω» είπε.
Ο ίδιος και η σύζυγός του ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκε ένας μεγαλύτερος θόρυβος: «Ακούστηκε σαν γκαζάκι να σκάει, ήταν μικρός θόρυβος. Όταν ετοιμαζόμασταν να βγούμε έξω, ακούσαμε έναν πιο δυνατό θόρυβο. Όταν βγήκαμε, οι φλόγες άρχισαν να δυναμώνουν» περιέγραψε.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ένοικος από μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε για να δει τι είχε συμβεί και τότε άρχισαν όλοι να φωνάζουν στους ενοίκους να απομακρυνθούν.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
«Μαζί φωνάζαμε "βγείτε γρήγορα έξω, καίγεστε". Ακούγαμε τον κόσμο επάνω να φωνάζει "βοήθεια, καιγόμαστε"», ανέφερε.
Ο γείτονας περιέγραψε και τη στιγμή που είδε την Αφροδίτη Νέστορα να βγαίνει από την πολυκατοικία σε κατάσταση πανικού: «Σε κάποια φάση την είδαμε που βγήκε έξω και ήταν πανικόβλητη. Κάτι είπε, κάτι έψαχνε και γύρισε πάλι μέσα. Δεν ξέρω αν μπήκε ξανά μέσα, δεν την είδαμε πάλι» σημείωσε.
Όπως εκτίμησε, ανάμεσα στους δύο θορύβους που ακούστηκαν πέρασαν περίπου δύο με τρία λεπτά.
Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται από χθες το μεσημέρι στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, μετά τα εγκαύματα που υπέστη στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία.
Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή και ελεγχόμενη, χωρίς να παρουσιάζει αναπνευστικά προβλήματα. Υποβάλλεται σε φροντίδα για τα εγκαύματα και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να πάρει εξιτήριο την επόμενη εβδομάδα.
Όπως ανέφερε, βρισκόταν στο σπίτι του όταν άκουσε έναν θόρυβο από τον δρόμο: «Είχαμε ανοιχτό το παράθυρο λόγω της ζέστης. Βγήκα έξω για να δω τι γίνεται και είδα στο ένα ΙΧ φλόγες, μία μικρή εστία φωτιάς από κάτω» είπε.
Ο ίδιος και η σύζυγός του ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκε ένας μεγαλύτερος θόρυβος: «Ακούστηκε σαν γκαζάκι να σκάει, ήταν μικρός θόρυβος. Όταν ετοιμαζόμασταν να βγούμε έξω, ακούσαμε έναν πιο δυνατό θόρυβο. Όταν βγήκαμε, οι φλόγες άρχισαν να δυναμώνουν» περιέγραψε.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ένοικος από μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε για να δει τι είχε συμβεί και τότε άρχισαν όλοι να φωνάζουν στους ενοίκους να απομακρυνθούν.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
«Μαζί φωνάζαμε "βγείτε γρήγορα έξω, καίγεστε". Ακούγαμε τον κόσμο επάνω να φωνάζει "βοήθεια, καιγόμαστε"», ανέφερε.
Ο γείτονας περιέγραψε και τη στιγμή που είδε την Αφροδίτη Νέστορα να βγαίνει από την πολυκατοικία σε κατάσταση πανικού: «Σε κάποια φάση την είδαμε που βγήκε έξω και ήταν πανικόβλητη. Κάτι είπε, κάτι έψαχνε και γύρισε πάλι μέσα. Δεν ξέρω αν μπήκε ξανά μέσα, δεν την είδαμε πάλι» σημείωσε.
Όπως εκτίμησε, ανάμεσα στους δύο θορύβους που ακούστηκαν πέρασαν περίπου δύο με τρία λεπτά.
Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται από χθες το μεσημέρι στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, μετά τα εγκαύματα που υπέστη στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία.
Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή και ελεγχόμενη, χωρίς να παρουσιάζει αναπνευστικά προβλήματα. Υποβάλλεται σε φροντίδα για τα εγκαύματα και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να πάρει εξιτήριο την επόμενη εβδομάδα.
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