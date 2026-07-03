Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες ειδικών, μουσικών μαθημάτων και βαθμοί στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ στις Πανελλήνιες
ΕΛΛΑΔΑ
Πανελλαδικές Εξετάσεις Πανελλήνιες Εξετάσεις Ειδικά μαθήματα ΕΠΑΛ ΓΕΛ

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες ειδικών, μουσικών μαθημάτων και βαθμοί στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ στις Πανελλήνιες

Οι βαθμοί των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες ειδικών, μουσικών μαθημάτων και βαθμοί στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ στις Πανελλήνιες
Βασιλική Χρυσοστομίδου
Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, καθώς και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Τέλος, ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα καθώς και στις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2026.

Στατιστικά βαθμολογικών επιδόσεων ΓΕΛ

Στατιστικά βαθμολογικών επιδόσεων ΕΠΑΛ
Βασιλική Χρυσοστομίδου

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης