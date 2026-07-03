Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 42χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο
ΕΛΛΑΔΑ
τροχαίο δυστύχημα Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανία

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 42χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Το περιστατικό συνέβη τα  ξημερώματα στο Ξηρόμερο - Ο 42χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγριογούρουνο στην επαρχιακή οδό Μύτικα – Φυτειών

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 42χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) στην Αιτωλοακαρνανία, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία του Ξηρομέρου. Ένας 42χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με αγριογούρουνο.

Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχιακή οδό Μύτικα – Φυτειών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agriniopress.gr, ο 42χρονος κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του όταν το ζώο βρέθηκε στην πορεία του, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση και την πτώση του στο οδόστρωμα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο οδηγό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η τραγική είδηση έχει σκορπίσει ανείπωτη θλίψη στο Ξηρόμερο και ιδιαίτερα στη Μπαμπίνη, από όπου καταγόταν ο 42χρονος, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους να αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο που έφυγε τόσο ξαφνικά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
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