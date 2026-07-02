Χρυσοχοΐδης: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα

Ο υπουργός τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κύμα νεοτρομοκρατίας και εξήγησε ότι όλες οι υπηρεσίες εργάζονται για την εξιχνίαση της υπόθεσης