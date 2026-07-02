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Στη φάκα μέλη οργάνωσης που διέπρατταν εμπρησμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις και απόπειρες ανθρωποκτονίας
Στη φάκα μέλη οργάνωσης που διέπρατταν εμπρησμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις και απόπειρες ανθρωποκτονίας
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, από τα οποία τα εννέα είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης
Εμπρησμούς, εκβιάσεις, εκρήξεις, διακίνηση ναρκωτικών και απόπειρες ανθρωποκτονίας είναι μερικά μόνο από τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι δρούσαν κυρίως στο κέντρο των Αθηνών κάτω από τις εντολές ενός 49χρονου που είναι έγκλειστος στις φυλακές.
Η δράση τους είναι πλούσια καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμπλέκονται σε μία υπόθεση εμπρησμού και απόπειρας έκρηξης σε βάρος σωφρονιστικού υπαλλήλου που έγινε την 12η Νοεμβρίου 2025, σε δύο περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων σε Παλλήνη και Γέρακα, σε μία περίπτωση παράνομης βίας σε βάρος έγκλειστου σε κατάστημα κράτησης, σε μία περίπτωση πυροβολισμών σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Αθήνα και σε δύο περιπτώσεις εκρήξεων που έλαβαν χώρα σε καταστήματα σε περιοχές της Αθήνας. Η πρώτη έγινε στις 16 Ιουλίου 2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών. Η δεύτερη στις 5 Αυγούστου 2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και το σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί μετά από επιχείρηση που έγινε την Τετάρτη (1/7) σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, από τα οποία τα εννέα είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό, έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εκβίαση κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και φωτοβολίδων.
Σε έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και κελιά εγκλείστων σε καταστήματα κράτησης, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 12 φυσίγγια, τρεις αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί - εκρηκτικοί μηχανισμοί, τρεις φωτοβολίδες, έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, 855,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης, μία συσκευή γεωντοπισμού, 12 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις κάρτες sim, δύο συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, μία συσκευή παροχής σήματος WIFI, διάφορα είδη ρουχισμού, ένα ψηφιακό ρολόι, ένα κουτί με πλήθος νάιλον συσκευασιών, διάφορες ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.450 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε φωτογραφίες:
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι δρούσαν κυρίως στο κέντρο των Αθηνών κάτω από τις εντολές ενός 49χρονου που είναι έγκλειστος στις φυλακές.
Η δράση τους είναι πλούσια καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμπλέκονται σε μία υπόθεση εμπρησμού και απόπειρας έκρηξης σε βάρος σωφρονιστικού υπαλλήλου που έγινε την 12η Νοεμβρίου 2025, σε δύο περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων σε Παλλήνη και Γέρακα, σε μία περίπτωση παράνομης βίας σε βάρος έγκλειστου σε κατάστημα κράτησης, σε μία περίπτωση πυροβολισμών σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Αθήνα και σε δύο περιπτώσεις εκρήξεων που έλαβαν χώρα σε καταστήματα σε περιοχές της Αθήνας. Η πρώτη έγινε στις 16 Ιουλίου 2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών. Η δεύτερη στις 5 Αυγούστου 2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και το σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί μετά από επιχείρηση που έγινε την Τετάρτη (1/7) σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, από τα οποία τα εννέα είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό, έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εκβίαση κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και φωτοβολίδων.
Σε έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και κελιά εγκλείστων σε καταστήματα κράτησης, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 12 φυσίγγια, τρεις αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί - εκρηκτικοί μηχανισμοί, τρεις φωτοβολίδες, έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, 855,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης, μία συσκευή γεωντοπισμού, 12 κινητά τηλέφωνα, τέσσερις κάρτες sim, δύο συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, μία συσκευή παροχής σήματος WIFI, διάφορα είδη ρουχισμού, ένα ψηφιακό ρολόι, ένα κουτί με πλήθος νάιλον συσκευασιών, διάφορες ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.450 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε φωτογραφίες:
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