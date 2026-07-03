Marks & Spencer: Το πρώτο M&S Studio στην Ελλάδα ανοίγει στο The Mall Athens
Η Marks & Spencer, ή αλλιώς M&S, μεταφέρεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στο The Mall Athens και παρουσιάζει τη θερινή συλλογή 2026 σε έναν χώρο σχεδιασμένο για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.
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Ύστερα από 21 χρόνια παρουσίας στο The Mall Athens, η Marks & Spencer, μεταφέρει το κατάστημά της σε έναν νέο χώρο 1.300 τ.μ. στον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου. Μια μετακίνηση που εκτός από τα περισσότερα τετραγωνικά και τη διαφορετική διαρρύθμιση σηματοδοτεί την άφιξη του πρώτου καταστήματος Studio της M&S στην Ελλάδα.
Ο νέος χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε οι συλλογές να αναδεικνύονται με μεγαλύτερη άνεση, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στις προτάσεις για γυναίκα, άνδρα, παιδί και σπίτι. Παράλληλα, οι νέες αφίξεις αποκτούν πιο κεντρική θέση, κάνοντας την περιήγηση πιο εύκολη και πιο ευχάριστη.
Για πρώτη φορά λειτουργεί και M&S Foodhall στο The Mall Athens, όπου φιλοξενείται επιλεγμένη γκάμα προϊόντων παντοπωλείου και κατεψυγμένων. Έτσι, η εμπειρία των επισκεπτών επεκτείνεται πέρα από τη μόδα, φέρνοντας στον ίδιο χώρο δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της βρετανικής αλυσίδας.
Το νέο κατάστημα θα αποκτήσει σταδιακά και νέες ψηφιακές δυνατότητες. Σύντομα θα λειτουργήσουν τα πρώτα self-checkout ταμεία της Marks & Spencer στην Ελλάδα, μαζί με αναβαθμισμένες omnichannel δυνατότητες που κάνουν τις αγορές ταχύτερες και επιτρέπουν στο προσωπικό να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών.
Η καλοκαιρινή συλλογή που ταιριάζει σε κάθε προορισμό
Η νέα καλοκαιρινή συλλογή της Marks & Spencer κινείται σε μια χρωματική παλέτα με απαλούς ουδέτερους τόνους, τερακότα και σοκολατί αποχρώσεις, ενώ βασίζεται σε φυσικά υφάσματα, ανάλαφρες υφές και items που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους.
Στη γυναικεία συλλογή, πρωταγωνιστούν φορέματα με κεντημένες λεπτομέρειες, printed co-ords, διάτρητα πλεκτά και λευκά σύνολα εμπνευσμένα από το resort dressing. Τα cover-ups και τα separates έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζονται εξίσου εύκολα σε μια ημέρα δίπλα στη θάλασσα, σε μια βόλτα στην πόλη ή σε μια βραδινή έξοδο.
Ξεχωρίζουν ακόμη ενδιαφέροντες συνδυασμοί υφών, όπως το utility-inspired γιλέκο σε απόχρωση της άμμου με ένα δαντελένιο σατέν σορτς, αλλά και embellished φορέματα που δίνουν χαρακτήρα σε μια εμφάνιση χωρίς να απαιτούν περίπλοκους συνδυασμούς.
Στο ανδρικό τμήμα, η συλλογή εστιάζει στα λινά πουκάμισα και overshirts, στα textured πλεκτά, στα crochet-inspired polos και στα μαγιό με έντονα prints. Το αποτέλεσμα είναι μια γκαρνταρόμπα που δίνει έμφαση στην άνεση και τη λειτουργικότητα, με μοντέρνο χαρακτήρα.
Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την αξία και το διαχρονικό design, η νέα συλλογή της Marks & Spencer προτείνει items που μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να παραμείνουν επίκαιρα πολύ μετά το τέλος του καλοκαιριού.
ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Εμπριμέ bandeau τοπ-μαντήλι
Από 85% βισκόζη, με έθνικ μοτίβα, χωρίς τιράντες, συνδυάζεται με παντελόνες, φούστες και σορτς και δίνει αέρινη αίσθηση στις εμφανίσεις μας. Δένει στο πίσω μέρος και μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα για τέλεια εφαρμογή.
Μαύρο σατέν σορτς με δαντέλα
Αυτό το σορτς από σατέν με τα κομψά δαντελένια τελειώματα, έχει ελαστική μέση που προσφέρει σταθερή και άνετη εφαρμογή, και δίνει μια πινελιά πολυτέλειας στην εμφάνισή μας.
Μπεζ μίνι φόρεμα με διακοσμητικά λουλούδια
Δίνουμε λάμψη στις πιο ζεστές μέρες με ένα μίνι φόρεμα από 100% βαμβάκι. Σε ριχτή γραμμή, με κανονική εφαρμογή, λεπτές τιράντες, λαιμόκοψη V, φλοράλ κέντημα και παγιέτες, είναι ιδανικό για βόλτες στην πόλη και το νησί.
Πορτοκαλί εμπριμέ πουκάμισο με κοντό μανίκι
Από 87% βισκόζη και εντυπωσιακό γεωμετρικό σχέδιο, είναι μια εξαιρετική επιλογή για κάθε μέρα. Έχει άνετη εφαρμογή, κουβανέζικο γιακά, κλασικό κούμπωμα, και φοριέται κλειστό ή ανοιχτό με T-shirt από κάτω.
Πορτοκαλί εμπριμέ μαγιό
Άνετο μαγιό σε κανονική γραμμή, με ελαφρώς ανάγλυφο ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα και πλαϊνές τσέπες για μικρά προσωπικά αντικείμενα. Η ελαστική μέση με κορδόνι εξασφαλίζει ότι παραμένει στη θέση του μέσα στο νερό.