Marks & Spencer: Το πρώτο M&S Studio στην Ελλάδα ανοίγει στο The Mall Athens

Η Marks & Spencer, ή αλλιώς M&S, μεταφέρεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στο The Mall Athens και παρουσιάζει τη θερινή συλλογή 2026 σε έναν χώρο σχεδιασμένο για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.