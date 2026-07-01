Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
Δείπνο Μητσοτάκη προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου
Δείπνο Μητσοτάκη προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου
Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει απόψε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ.
Στο δείπνο θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της αμερικανικής πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις ΗΠΑ.
Το δείπνο θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ.
Στο δείπνο θα συμμετάσχουν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, της αμερικανικής πρεσβείας και της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέεται με τις ΗΠΑ.
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