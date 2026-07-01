Μητσοτάκης για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή
Μητσοτάκης για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή
Τα συλλυπητήρια του πρωθυπουργού στην οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος
Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, κάνοντας λόγο για μια ξεχωριστή προσωπικότητα της δημόσιας ζωής.
Όπως ανέφερε, ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια παρουσία με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η οποία υπηρέτησε τις απόψεις της με πάθος επί δεκαετίες.
«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες», σημείωσε ο πρωθυπουργός.
Όπως ανέφερε, ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια παρουσία με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η οποία υπηρέτησε τις απόψεις της με πάθος επί δεκαετίες.
«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες», σημείωσε ο πρωθυπουργός.
Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου…— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 1, 2026
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».
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