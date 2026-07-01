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Αποκαταστάθηκε η βλάβη στην ηλεκτροδότηση που προκάλεσε το μπλακ άουτ στην Ερμού, δείτε εικόνες
Αποκαταστάθηκε η βλάβη στην ηλεκτροδότηση που προκάλεσε το μπλακ άουτ στην Ερμού, δείτε εικόνες
Η βλάβη προκάλεσε προβλήματα σε αρκετά καταστήματα, αλλά και στους γύρω δρόμους
Διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (1/7) στην οδό Ερμού, με τη βλάβη να επηρεάζει και την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Λίγο μετά τις 13:10 η βλάβη αποκαταστάθηκε.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ στο protothema.gr, η διακοπή οφειλόταν σε βλάβη σε γραμμή του δικτύου ηλεκτροδότησης.
Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της βλάβης.
Όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν λόγω του μπλακ άουτ προκλήθηκε αναστάτωση σε αρκετά καταστήματα.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ στο protothema.gr, η διακοπή οφειλόταν σε βλάβη σε γραμμή του δικτύου ηλεκτροδότησης.
Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της βλάβης.
Επί τόπου συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης
Όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν λόγω του μπλακ άουτ προκλήθηκε αναστάτωση σε αρκετά καταστήματα.
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