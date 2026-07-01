Θεσσαλονίκη: Σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, ενισχύονται οι γραμμές προς τις παραλίες
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Θεσσαλονίκη: Σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, ενισχύονται οι γραμμές προς τις παραλίες

Στόχος καλύτερη η εξυπηρέτηση των λουόμενων και η κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές

Θεσσαλονίκη: Σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, ενισχύονται οι γραμμές προς τις παραλίες
Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων και την κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στοχεύουν τα νέα θερινά δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας που τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ενισχύονται οι λεωφορειακές γραμμές 69 «Α.Σ. ΙΚΕΑ - Επανομή», 70 «Ν.Σ.Σ. - Επανομή», 71 «Ν.Σ.Σ. - Μηχανιώνα», 72 «Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα» και 77Η «Επανομή - Ποταμός».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, η ενίσχυση των συγκεκριμένων γραμμών αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατά τη θερινή περίοδο, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της περιοχής.

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