Τι προκύπτει από τις Πανελλαδικές της προηγούμενης χρονιάς: Πόσες θέσεις έμειναν κενές στα ΑΕΙ λόγω ΕΒΕ, δείτε πίνακες



Πού υπάρχει πραγματικά έλλειψη ζήτησης

Ενδεικτικά παραδείγματα



Η περιφέρεια πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα

Όταν ο υποψήφιος θέλει αλλά δεν μπορεί

Ούτε οι σχολές υψηλής ζήτησης μένουν ανεπηρέαστες

Μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η χαμηλή ζήτηση είναι πραγματική.Μόλις 14 τμήματα εμφανίζουν τον τελευταίο εισαχθέντα να βρίσκεται περισσότερα από 800 μόρια πάνω από την ΕΒΕ, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και χωρίς την εφαρμογή της βάσης οι θέσεις θα παρέμεναν κενές. Αναλύοντας τα δεδομένα, ο κ.Ζαμπέλης επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα τμήματα αντιστοιχούν σε μόλις 1.093 κενές θέσεις, δηλαδή περίπου στο 10% του συνολικού προβλήματος, και αφορούν κυρίως ξενόγλωσσες φιλολογίες του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ, καθώς και τη Διοίκηση Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εκεί πράγματι παρατηρείται μειωμένο ενδιαφέρον των υποψηφίων.Οι λίγες σχολές με πραγματική έλλειψη ζήτησης είναι κυρίως Ξενόγλωσσες Φιλολογίες και η Διοίκηση Τουρισμού ΠΑΔΑ.Η γεωγραφική κατανομή των στοιχείων είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Στην έρευνα του ειδικού, αποτυπώνεται ότι στις μεσαίες πανεπιστημιουπόλεις – όπως η Πάτρα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, ο Βόλος, η Λάρισα, η Ξάνθη, η Κομοτηνή, η Αλεξανδρούπολη και τα Χανιά – το 94,8% των κενών θέσεων σχετίζεται άμεσα με την ΕΒΕ.Την ίδια στιγμή, στα πιο απομακρυσμένα τμήματα της χώρας – όπως στη Σάμο, τη Φλώρινα, τα Γρεβενά, τη Δράμα, το Καρπενήσι και τη Σπάρτη – το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 92,4%. Αντίθετα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το ποσοστό περιορίζεται στο 70,1%, καθώς εκεί συγκεντρώνονται και οι λίγες σχολές, που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα ζήτησης.Το συμπέρασμα είναι σαφές: η ΕΒΕ λειτουργεί δυσανάλογα εις βάρος των περιφερειακών πανεπιστημίων.Η ανάλυση ανατρέπει και ένα ακόμη διαδεδομένο επιχείρημα.Δεν ισχύει απαραίτητα ότι οι μαθητές δεν επιθυμούν να σπουδάσουν στην περιφέρεια.Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν υποψήφιοι που δηλώνουν τις συγκεκριμένες σχολές, όμως αποκλείονται επειδή δεν ξεπερνούν το πανελλαδικά υπολογιζόμενο όριο της ΕΒΕ.• 108 κενές θέσεις στη Φιλοσοφική Ρεθύμνου,• 144 στα Μαθηματικά Σάμου,• 361 στη Σχολή Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,• δεκάδες ακόμη κενές θέσεις σε τμήματα που θα μπορούσαν να λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών.«Η ΕΒΕ σχεδιάστηκε για ποιότητα. Μήπως όμως λειτουργεί ως μηχανισμός αποκλεισμού;», διερωτάται ο εκπαιδευτικός αναλυτής.Πράγματι, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θεσπίστηκε με στόχο να αποτρέψει την εισαγωγή υποψηφίων με εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις. Η φιλοσοφία αυτή δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί. Ωστόσο, η εφαρμογή της δημιουργεί διαφορετικά αποτελέσματα από εκείνα που επιδίωκε ο νομοθέτης.«Ο ίδιος μηχανισμός εφαρμόζεται τόσο σε μία Ιατρική Σχολή όσο και σε ένα περιφερειακό τμήμα με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, αφού βασίζεται στον ίδιο συντελεστή (0,80 έως 1,20) επί του πανελλαδικού μέσου όρου του επιστημονικού πεδίου. Έτσι, η ΕΒΕ δεν αξιολογεί τις πραγματικές ανάγκες κάθε τμήματος ούτε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Λειτουργεί ως ένας ενιαίος μαθηματικός κανόνας που παράγει άνισα αποτελέσματα».Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την περιφέρεια. Σε τμήματα που εφαρμόζουν τον ανώτερο συντελεστή ΕΒΕ (1,20), όπως η Φυσική του ΕΚΠΑ, τα Μαθηματικά Αθηνών και η Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, το απαιτούμενο όριο προσεγγίζει τα 14.700 μόρια. Αποτέλεσμα είναι να αποκλείονται υποψήφιοι με συνολικά υψηλές επιδόσεις, επειδή υστέρησαν σε ένα μόνο εξεταζόμενο μάθημα.Έτσι, ακόμη και δημοφιλή τμήματα εμφανίζουν σημαντικό αριθμό κενών θέσεων. Ενδεικτικά,• 99 στη Φυσική του ΕΚΠΑ,• 103 στα Μαθηματικά Αθηνών,• 172 στην Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής.Τα αριθμητικά δεδομένα οδηγούν σε ένα κρίσιμο συμπέρασμα: η σημερινή μορφή της ΕΒΕ δεν λειτουργεί μόνο ως ελάχιστο ποιοτικό φίλτρο. Λειτουργεί ταυτόχρονα ως ένας ενιαίος μηχανισμός αποκλεισμού, που επηρεάζει διαφορετικά τις σχολές ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση και το γνωστικό τους αντικείμενο.Όπως σημειώνει ο κ.Ζαμπέλης, «η επανεξέταση του θεσμού θα μπορούσε να κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις: να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στον συντελεστή της ΕΒΕ, ιδιαίτερα για περιφερειακά ή χαμηλής ζήτησης τμήματα καθώς και να επανασχεδιαστεί ο τρόπος υπολογισμού της, ώστε να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολής και όχι αποκλειστικά τον πανελλαδικό μέσο όρο του επιστημονικού πεδίου».Οι 10.628 κενές θέσεις του 2025 δεν πρόκειται να αναπληρωθούν. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, αλλά γιατί παρέμειναν άδειες.Και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η απάντηση βρίσκεται λιγότερο στη διάθεση των υποψηφίων να σπουδάσουν και περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται σήμερα η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αφού 9 στις 10 κενές θέσεις δεν οφείλονται στην έλλειψη ενδιαφέροντος των υποψηφίων. Για το λόγο αυτό, μία μικρή μείωση της ΕΒΕ θα επέτρεπε την κάλυψη χιλιάδων θέσεων χωρίς αλλαγή στον αριθμό εισακτέων.