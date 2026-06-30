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Θεσσαλονίκη: Οπαδικές επιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών - Και ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη στη δικογραφία της εγκληματικής οργάνωσης
Θεσσαλονίκη: Οπαδικές επιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών - Και ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη στη δικογραφία της εγκληματικής οργάνωσης
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να ξεκίνησε το 2021, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι πολλές από τις διωκόμενες πράξεις τελέστηκαν μετά το αιματηρό επεισόδιο εις βάρος του Κλεομένη
Σε βίαιες επιθέσεις, ληστείες και περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατηγορούνται ότι συμμετείχαν τα 19 άτομα που συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Μύκονο.
Στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης που αναζητείται και φαίνεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο φαίνεται πως είναι το άτομο που διώκεται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, τον περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, στην ίδια δικογραφία, περιλαμβάνεται και ο 23χρονος που κατηγορείται για το φονικό επεισόδιο σε βάρος του 20χρονου Κλεομένη και είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος. Όλοι οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν τον ίδιο αθλητικό σύλλογο.
Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες τόσο εντός γηπέδων ακόμα και κατά τη διάρκεια αγώνων όσο και στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να ξεκίνησε το 2021, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι πολλές από τις διωκόμενες πράξεις τελέστηκαν μετά το αιματηρό επεισόδιο εις βάρος του Κλεομένη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα περιστατικά που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι επίθεση που πραγματοποίησαν σε οπαδό αντίπαλης ομάδας τον περασμένο Φεβρουάριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λίγο καιρό αργότερα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων φαίνεται να επιτέθηκαν με σφυριά σε άλλον οπαδό αντίπαλης ομάδας, να του αφαίρεσαν τη μοτοσυκλέτα και να την επέστρεψαν…. βανδαλισμένη.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες περιπτώσεις εκνόμων ενεργειών οπαδικής βίας, οι οποίες δεν καταγγέλθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., όπως επίσης μία απόπειρα εμπρησμού σε ισόγειο πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν παλιότερα σύνδεσμος αντίπαλου συλλόγου της Θεσσαλονίκης.
Σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα οι πρώτοι συλληφθέντες και μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος του παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.
Οι κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση (συγκρότηση ένταξη και διεύθυνση), ληστεία και ηθική αυτουργία στη ληστεία, διακίνηση ναρκωτικών (εντός και εκτός εγκληματικής οργάνωσης), υπόθαλψη εγκληματία, σωματικές βλάβες με αθλητικό υπόβαθρο, βιαιοπραγίες και απειλές εντός αθλητικών χωρών, απόπειρα εμπρησμού, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλα.
Οι κατηγορίες είναι με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.
Η μεταγωγή κάποιων εκ των συλληφθέντων:
Στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης που αναζητείται και φαίνεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο φαίνεται πως είναι το άτομο που διώκεται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, τον περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, στην ίδια δικογραφία, περιλαμβάνεται και ο 23χρονος που κατηγορείται για το φονικό επεισόδιο σε βάρος του 20χρονου Κλεομένη και είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος. Όλοι οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν τον ίδιο αθλητικό σύλλογο.
Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες τόσο εντός γηπέδων ακόμα και κατά τη διάρκεια αγώνων όσο και στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να ξεκίνησε το 2021, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι πολλές από τις διωκόμενες πράξεις τελέστηκαν μετά το αιματηρό επεισόδιο εις βάρος του Κλεομένη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα περιστατικά που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι επίθεση που πραγματοποίησαν σε οπαδό αντίπαλης ομάδας τον περασμένο Φεβρουάριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λίγο καιρό αργότερα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων φαίνεται να επιτέθηκαν με σφυριά σε άλλον οπαδό αντίπαλης ομάδας, να του αφαίρεσαν τη μοτοσυκλέτα και να την επέστρεψαν…. βανδαλισμένη.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες περιπτώσεις εκνόμων ενεργειών οπαδικής βίας, οι οποίες δεν καταγγέλθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., όπως επίσης μία απόπειρα εμπρησμού σε ισόγειο πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν παλιότερα σύνδεσμος αντίπαλου συλλόγου της Θεσσαλονίκης.
Σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα οι πρώτοι συλληφθέντες και μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος του παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.
Οι κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση (συγκρότηση ένταξη και διεύθυνση), ληστεία και ηθική αυτουργία στη ληστεία, διακίνηση ναρκωτικών (εντός και εκτός εγκληματικής οργάνωσης), υπόθαλψη εγκληματία, σωματικές βλάβες με αθλητικό υπόβαθρο, βιαιοπραγίες και απειλές εντός αθλητικών χωρών, απόπειρα εμπρησμού, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλα.
Οι κατηγορίες είναι με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.
Η μεταγωγή κάποιων εκ των συλληφθέντων:
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