Θεσσαλονίκη: Οπαδικές επιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών - Και ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη στη δικογραφία της εγκληματικής οργάνωσης

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να ξεκίνησε το 2021, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι πολλές από τις διωκόμενες πράξεις τελέστηκαν μετά το αιματηρό επεισόδιο εις βάρος του Κλεομένη