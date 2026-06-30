Παραδόθηκε στις Αρχές 18χρονος για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα
Παραδόθηκε στις Αρχές 18χρονος για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα
Ο νεαρός δεν περιλαμβανόταν στους 17 ήδη ταυτοποιημένους εμπλεκόμενους, αλλά αποτελεί το 18ο άτομο που συνδέεται με την υπόθεση
Ένας 18χρονος παραδόθηκε στις Αρχές για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, με θύμα τον 15χρονο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός δεν περιλαμβανόταν στους 17 ήδη ταυτοποιημένους εμπλεκόμενους, αλλά αποτελεί το 18ο άτομο που συνδέεται με την υπόθεση.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στον τόπο της συμπλοκής είχε εντοπιστεί ένα παπούτσι, το οποίο στάλθηκε για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ταυτοποίησης μέσω DNA.
Εκτιμάται ότι ο 18χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως, πιθανώς υπό τον φόβο της εμπλοκής του μέσω των ευρημάτων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός δεν περιλαμβανόταν στους 17 ήδη ταυτοποιημένους εμπλεκόμενους, αλλά αποτελεί το 18ο άτομο που συνδέεται με την υπόθεση.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στον τόπο της συμπλοκής είχε εντοπιστεί ένα παπούτσι, το οποίο στάλθηκε για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ταυτοποίησης μέσω DNA.
Εκτιμάται ότι ο 18χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως, πιθανώς υπό τον φόβο της εμπλοκής του μέσω των ευρημάτων.
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