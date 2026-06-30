Παραδόθηκε στις Αρχές 18χρονος για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα Δολοφονία Έγκλημα Ανήλικος

Παραδόθηκε στις Αρχές 18χρονος για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα

Ο νεαρός δεν περιλαμβανόταν στους 17 ήδη ταυτοποιημένους εμπλεκόμενους, αλλά αποτελεί το 18ο άτομο που συνδέεται με την υπόθεση

Παραδόθηκε στις Αρχές 18χρονος για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας 18χρονος παραδόθηκε στις Αρχές για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, με θύμα τον 15χρονο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός δεν περιλαμβανόταν στους 17 ήδη ταυτοποιημένους εμπλεκόμενους, αλλά αποτελεί το 18ο άτομο που συνδέεται με την υπόθεση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στον τόπο της συμπλοκής είχε εντοπιστεί ένα παπούτσι, το οποίο στάλθηκε για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ταυτοποίησης μέσω DNA.

Εκτιμάται ότι ο 18χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως, πιθανώς υπό τον φόβο της εμπλοκής του μέσω των ευρημάτων.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης