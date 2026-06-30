Τρανς γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εμπορικό κέντρο Πτώμα

Τρανς γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη

Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου

Τρανς γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη
UPD:
Πτώμα τρανς γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου, ενώ ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές για την ώρα όλα τα στοιχεία παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες.
UPD:

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