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Νεκρός 39χρονος μετά από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη
Νεκρός 39χρονος μετά από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη
Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης - Διεξάγεται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου
Θανατηφόρα πτώση 39χρονου από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας σημειώθηκε το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 7.15 π.μ., ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο του άνδρα.
Για τις συνθήκες της πτώσης διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 7.15 π.μ., ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο του άνδρα.
Για τις συνθήκες της πτώσης διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
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