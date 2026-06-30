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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας, στη μάχη πέντε εναέρια μέσα
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας, στη μάχη πέντε εναέρια μέσα
Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας.
Επί τόπου επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Επί τόπου επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026
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