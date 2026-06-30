Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας, στη μάχη πέντε εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυρκαγιά Εύβοια

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας, στη μάχη πέντε εναέρια μέσα

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας, στη μάχη πέντε εναέρια μέσα
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική  για φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας.

Επί τόπου επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.  Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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