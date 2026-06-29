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Κατήγγειλαν 87χρονο ασθενή για άγριο ξυλοδαρμό γιατρών στο Νοσοκομείο Λήμνου
Κατήγγειλαν 87χρονο ασθενή για άγριο ξυλοδαρμό γιατρών στο Νοσοκομείο Λήμνου
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται μία γιατρός μετά την επίθεση – Τραυματίστηκαν ακόμη μία αγροτική γιατρός και μία νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ
Σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος υγειονομικών καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υποστηρίζοντας ότι 87χρονος ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Λήμνου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους και τη νοσηλεία μίας γιατρού στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, το περιστατικό ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 87χρονος επισκέφθηκε το νοσοκομείο λόγω δυσκοιλιότητας. Οι γιατροί τον εξέτασαν και του πρότειναν να εισαχθεί σε Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας του, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε και αποχώρησε.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο ηλικιωμένος επέστρεψε το πρωί της Παρασκευής στον προθάλαμο των εξωτερικών ιατρείων, όπου άρχισε να φωνάζει και να βρίζει. Αγροτική γιατρός βγήκε από το εξεταστήριο και του ζήτησε, σύμφωνα με την καταγγελία, να μην προκαλεί αναστάτωση.
Κατά τον ίδιο, όταν η γιατρός επιχείρησε να επιστρέψει στο ιατρείο, ο 87χρονος την άρπαξε από τα μαλλιά και τον λαιμό, τη έριξε στο έδαφος και άρχισε να τη χτυπά με γροθιές και κλωτσιές σε όλο της το σώμα.
Στην προσπάθειά τους να τη βοηθήσουν, μία δεύτερη γιατρός και μία νοσηλεύτρια δέχθηκαν επίσης επίθεση. Σύμφωνα με την καταγγελία, η δεύτερη γιατρός δέχθηκε κλωτσιές, ενώ η νοσηλεύτρια σπρώχθηκε και χτυπήθηκε από τον ηλικιωμένο.
Η γιατρός που δέχθηκε την πιο σοβαρή επίθεση υπέστη τραύματα σε όλο της το σώμα και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Λήμνου.
Με αφορμή το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επανέφερε το ζήτημα της ασφάλειας των υγειονομικών, υπογραμμίζοντας ότι το νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή φύλαξη και ζητώντας τη λήψη μέτρων για την προστασία του προσωπικού από περιστατικά βίας.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, το περιστατικό ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 87χρονος επισκέφθηκε το νοσοκομείο λόγω δυσκοιλιότητας. Οι γιατροί τον εξέτασαν και του πρότειναν να εισαχθεί σε Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας του, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε και αποχώρησε.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο ηλικιωμένος επέστρεψε το πρωί της Παρασκευής στον προθάλαμο των εξωτερικών ιατρείων, όπου άρχισε να φωνάζει και να βρίζει. Αγροτική γιατρός βγήκε από το εξεταστήριο και του ζήτησε, σύμφωνα με την καταγγελία, να μην προκαλεί αναστάτωση.
Κατά τον ίδιο, όταν η γιατρός επιχείρησε να επιστρέψει στο ιατρείο, ο 87χρονος την άρπαξε από τα μαλλιά και τον λαιμό, τη έριξε στο έδαφος και άρχισε να τη χτυπά με γροθιές και κλωτσιές σε όλο της το σώμα.
Στην προσπάθειά τους να τη βοηθήσουν, μία δεύτερη γιατρός και μία νοσηλεύτρια δέχθηκαν επίσης επίθεση. Σύμφωνα με την καταγγελία, η δεύτερη γιατρός δέχθηκε κλωτσιές, ενώ η νοσηλεύτρια σπρώχθηκε και χτυπήθηκε από τον ηλικιωμένο.
Η γιατρός που δέχθηκε την πιο σοβαρή επίθεση υπέστη τραύματα σε όλο της το σώμα και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Λήμνου.
Με αφορμή το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επανέφερε το ζήτημα της ασφάλειας των υγειονομικών, υπογραμμίζοντας ότι το νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή φύλαξη και ζητώντας τη λήψη μέτρων για την προστασία του προσωπικού από περιστατικά βίας.
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