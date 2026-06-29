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Ο ερωτευμένος Ροδίτης ξαναχτύπησε: Χάραξε τη λέξη «LOVE» στον χλοοτάπητα της Μεσαιωνικής Πόλης
Ο ερωτευμένος Ροδίτης ξαναχτύπησε: Χάραξε τη λέξη «LOVE» στον χλοοτάπητα της Μεσαιωνικής Πόλης
Η ταυτότητα του δημιουργού παραμένει άγνωστη - Το μήνυμα προκύπτει αποκλειστικά από το διαφορετικό ύψος του χόρτου
Σαν καμβά για να εκδηλώσει τον έρωτά του, χρησιμοποίησε ο «ερωτευμένος Ροδίτης» τον χλοοτάπητα της Μεσαιωνικής Πόλης. Σήμερα το πρωί (29/06) η υπηρεσία πρασίνου βρέθηκε μπροστά σε ένα όμορφο θέαμα, εκεί που ο Ροδίτης είχε αφήσει το αποτύπωμά μου.
Αυτή τη φορά το σκηνικό στήθηκε στην καρδιά της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, στο σημείο που οι ντόπιοι αναγνωρίζουν ως «το γεφυράκι». Εκεί, μέσα στο φροντισμένο πράσινο της τάφρου, κάποιος κούρεψε με ακρίβεια τον χλοοτάπητα ώστε τα ίδια τα χόρτα να σχηματίζουν, σε διαφορετικούς τόνους, τη λέξη «LOVE». Το αποτέλεσμα είναι ορατό από ψηλά, από το ύψος των τειχών, σαν μια διακριτική επιγραφή που κανείς δεν παρήγγειλε αλλά όλοι κοντοστέκονται να δουν.
Δεν πρόκειται για βανδαλισμό ούτε για φθορά. Ο χλοοτάπητας παραμένει ζωντανός και φροντισμένος, με το μήνυμα να προκύπτει αποκλειστικά από το διαφορετικό ύψος του χόρτου, εκεί που το χλοοκοπτικό πέρασε και εκεί που το άφησε ανέγγιχτο όπως αναφέρει η dimokratiki.gr. Η τεχνική απαιτεί υπομονή, χρόνο και κάποια εξοικείωση με τη συντήρηση του πρασίνου, στοιχείο που κάνει το όλο εγχείρημα να ξεχωρίζει από μια απλή, πρόχειρη παρέμβαση.
Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και παλαιότερα, στο πάρκο έμπροσθεν του Ενυδρείου, όπου είχε εμφανιστεί παρόμοιο σχέδιο πάνω στο γκαζόν. Η επανάληψη του μοτίβου, στο ίδιο πνεύμα και με την ίδια λογική, έχει δημιουργήσει πλέον μια μικρή «παράδοση» που οι κάτοικοι παρακολουθούν με χαμόγελο.
Από σημείο σε σημείο, το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Άλλοτε ένα σχέδιο, άλλοτε μια λέξη, πάντα όμως με την ίδια διάθεση. Η συστηματικότητα με την οποία επανέρχονται αυτές οι παρεμβάσεις έχει μετατρέψει τον άγνωστο δημιουργό σε μια μικρή τοπική φιγούρα, για την οποία γίνεται κουβέντα χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω της.
Η ταυτότητα του προσώπου που υπογράφει αυτά τα μηνύματα παραμένει άγνωστη. Για την υπηρεσία πρασίνου, το εύρημα δεν δημιουργεί ζήτημα συντήρησης, καθώς ο χλοοτάπητας δεν υφίσταται φθορά. Πρόκειται μάλλον για μια αθόρυβη παρέμβαση που, αντί να ενοχλεί, προσθέτει ένα στοιχείο τρυφερότητας στην καθημερινότητα της πόλης.
Αυτή τη φορά το σκηνικό στήθηκε στην καρδιά της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, στο σημείο που οι ντόπιοι αναγνωρίζουν ως «το γεφυράκι». Εκεί, μέσα στο φροντισμένο πράσινο της τάφρου, κάποιος κούρεψε με ακρίβεια τον χλοοτάπητα ώστε τα ίδια τα χόρτα να σχηματίζουν, σε διαφορετικούς τόνους, τη λέξη «LOVE». Το αποτέλεσμα είναι ορατό από ψηλά, από το ύψος των τειχών, σαν μια διακριτική επιγραφή που κανείς δεν παρήγγειλε αλλά όλοι κοντοστέκονται να δουν.
Δεν πρόκειται για βανδαλισμό ούτε για φθορά. Ο χλοοτάπητας παραμένει ζωντανός και φροντισμένος, με το μήνυμα να προκύπτει αποκλειστικά από το διαφορετικό ύψος του χόρτου, εκεί που το χλοοκοπτικό πέρασε και εκεί που το άφησε ανέγγιχτο όπως αναφέρει η dimokratiki.gr. Η τεχνική απαιτεί υπομονή, χρόνο και κάποια εξοικείωση με τη συντήρηση του πρασίνου, στοιχείο που κάνει το όλο εγχείρημα να ξεχωρίζει από μια απλή, πρόχειρη παρέμβαση.
Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και παλαιότερα, στο πάρκο έμπροσθεν του Ενυδρείου, όπου είχε εμφανιστεί παρόμοιο σχέδιο πάνω στο γκαζόν. Η επανάληψη του μοτίβου, στο ίδιο πνεύμα και με την ίδια λογική, έχει δημιουργήσει πλέον μια μικρή «παράδοση» που οι κάτοικοι παρακολουθούν με χαμόγελο.
Από σημείο σε σημείο, το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Άλλοτε ένα σχέδιο, άλλοτε μια λέξη, πάντα όμως με την ίδια διάθεση. Η συστηματικότητα με την οποία επανέρχονται αυτές οι παρεμβάσεις έχει μετατρέψει τον άγνωστο δημιουργό σε μια μικρή τοπική φιγούρα, για την οποία γίνεται κουβέντα χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω της.
Η ταυτότητα του προσώπου που υπογράφει αυτά τα μηνύματα παραμένει άγνωστη. Για την υπηρεσία πρασίνου, το εύρημα δεν δημιουργεί ζήτημα συντήρησης, καθώς ο χλοοτάπητας δεν υφίσταται φθορά. Πρόκειται μάλλον για μια αθόρυβη παρέμβαση που, αντί να ενοχλεί, προσθέτει ένα στοιχείο τρυφερότητας στην καθημερινότητα της πόλης.
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