«Τον χτυπούσε και με απειλούσε ότι αν την καταγγείλω θα με κατηγορήσει για βιασμό»: Τα ρίχνει στη μητέρα ο 44χρονος πατριός για τον θάνατο του Άγγελου

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι με τη μητέρα του Άγγελου γνωρίστηκαν μέσω facebook και της είπε να κατέβει στην Κρήτη για να προστατεύσουν το παιδάκι - Τι είπε για τα περιστατικά κακοποίησης

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.



Ο 44χρονος, πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού, απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου, με τη διαδικασία να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία, όπως μεταδίδει το 44χρονος υποστήριξε: «Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Άγγελο. Παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί».







«Γνώρισα τη μητέρα του Άγγελου μέσω facebook» Μιλώντας για την οικογένειά του, ανέφερε ότι μεγάλωσε με «εξαιρετικούς γονείς» και με αρχές. Στη συνέχεια περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τη μητέρα του μικρού Άγγελου, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω Facebook, μέσα από κοινή ομαδική συνομιλία με ξάδερφό του.



Όπως είπε, η 26χρονη στη συνέχεια του έστειλε προσωπικό μήνυμα και άρχισαν να επικοινωνούν συχνότερα, μιλώντας για τη ζωή τους. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του είχε αναφέρει πως δεν περνούσε καλά στην Αθήνα και ότι είχε ένα παιδί.



«Της είπα να κατέβει στην Κρήτη για να προστατεύσουμε το παιδί» Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του, σε βιντεοκλήση που είχαν πραγματοποιήσει, ήταν παρών ο πατέρας της 26χρονης και, όπως ισχυρίστηκε, την έβριζε. Ο ίδιος ανέφερε ότι τότε εκείνη τον ρώτησε τι να κάνει και εκείνος της πρότεινε να κατέβει στην Κρήτη.



Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι θεώρησε πως ήταν καλή ιδέα να έρθει η γυναίκα στην Κρήτη «για να προστατεύσουν το παιδάκι», ενώ ανέφερε ότι οι γονείς της δεν τον ήθελαν και τον έκριναν για την εμφάνισή του.



«Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει» Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της μητέρας του παιδιού, λέγοντας: «Έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω “γιατί το κάνεις αυτό;”. Μου λέει “έτσι τρώει”».



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Ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε χτυπήσει το παιδί. «Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει, εδώ δεν χτύπησα το δικό μου παιδί ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όταν του έδειξαν φωτογραφίες με τα τραύματα του 3χρονου στα κρατητήρια, «τρελάθηκε», όπως είπε χαρακτηριστικά.



Στην απολογία του επιχείρησε να αποδώσει ορισμένα τραύματα του παιδιού σε ατυχήματα. Όπως υποστήριξε, σε μία περίπτωση είχε πάει τον Άγγελο στην τουαλέτα, τον έβαλε στη λεκάνη και το παιδί γλίστρησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στην πλάτη σε σωλήνα που υπήρχε πίσω.



Η μητέρα του παιδιού, πάντως, στην απολογία της την Παρασκευή είχε υποστηρίξει ότι ο 44χρονος είχε βάλει το παιδί μέσα στη λεκάνη. Ο ίδιος, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι το παιδί απλώς γλίστρησε.



Με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στοη δίκη για την υπόθεση θανάτου του, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.Ο 44χρονος, πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού, απολογείται ενώπιον του δικαστηρίου, με τη διαδικασία να εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία, όπως μεταδίδει το neakriti.gr . Αναφερόμενος στη σχέση του με τον μικρό Άγγελο, ουποστήριξε: «».Κατά την έναρξη της απολογίας του, ο 44χρονος αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στις σχέσεις του με τη γειτονιά, λέγοντας ότι είχε «καλές σχέσεις» με τους περισσότερους, αν και, όπως υποστήριξε, υπήρχαν ένα-δύο άτομα που ήταν «παράξενα» απέναντί του, εξαιτίας ενός αυτοκινήτου που είχε σταθμευμένο έξω από το σπίτι.Μιλώντας για την οικογένειά του, ανέφερε ότι μεγάλωσε με «εξαιρετικούς γονείς» και με αρχές. Στη συνέχεια περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τη μητέρα του μικρού Άγγελου, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω Facebook, μέσα από κοινή ομαδική συνομιλία με ξάδερφό του.Όπως είπε, η 26χρονη στη συνέχεια του έστειλε προσωπικό μήνυμα και άρχισαν να επικοινωνούν συχνότερα, μιλώντας για τη ζωή τους. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του είχε αναφέρει πως δεν περνούσε καλά στην Αθήνα και ότι είχε ένα παιδί.Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του, σε βιντεοκλήση που είχαν πραγματοποιήσει, ήταν παρών ο πατέρας της 26χρονης και, όπως ισχυρίστηκε, την έβριζε. Ο ίδιος ανέφερε ότι τότε εκείνη τον ρώτησε τι να κάνει και εκείνος της πρότεινε να κατέβει στην Κρήτη.Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι θεώρησε πως ήταν καλή ιδέα να έρθει η γυναίκα στην Κρήτη «για να προστατεύσουν το παιδάκι», ενώ ανέφερε ότι οι γονείς της δεν τον ήθελαν και τον έκριναν για την εμφάνισή του.Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της μητέρας του παιδιού, λέγοντας: «Έπιανε το παιδί από το στόμα και το πίεζε για να του βάλει την κουταλιά. Της λέω “γιατί το κάνεις αυτό;”. Μου λέει “έτσι τρώει”».Ο 44χρονος υποστήριξε ακόμη ότι τον Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε έναν κουβά σφουγγαρίστρας και, επειδή βράχηκε, η μητέρα του φέρεται να εκνευρίστηκε και να τον χαστούκισε. Όπως είπε, ο ίδιος δεν ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά το παιδί τού το ανέφερε αργότερα. «Όταν τον είδα είχε ένα σημάδι στα χείλη του», υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου.Ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε χτυπήσει το παιδί. «Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει, εδώ δεν χτύπησα το δικό μου παιδί ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όταν του έδειξαν φωτογραφίες με τα τραύματα του 3χρονου στα κρατητήρια, «τρελάθηκε», όπως είπε χαρακτηριστικά.Στην απολογία του επιχείρησε να αποδώσει ορισμένα τραύματα του παιδιού σε ατυχήματα. Όπως υποστήριξε, σε μία περίπτωση είχε πάει τον Άγγελο στην τουαλέτα, τον έβαλε στη λεκάνη και το παιδί γλίστρησε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στην πλάτη σε σωλήνα που υπήρχε πίσω.Η μητέρα του παιδιού, πάντως, στην απολογία της την Παρασκευή είχε υποστηρίξει ότι ο 44χρονος είχε βάλει το παιδί μέσα στη λεκάνη. Ο ίδιος, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι το παιδί απλώς γλίστρησε.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε δει ποτέ όλα τα τραύματα που καταγράφηκαν στο σώμα του παιδιού. Υποστήριξε ότι μία φορά ο Άγγελος είχε μαγκώσει το δάχτυλό του στην πόρτα και ο ίδιος πρότεινε να πάνε σε γιατρό, όμως, όπως είπε, η μητέρα του παιδιού αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε βιβλιάριο.



«Εκείνη τον χτυπούσε και με απειλούσε ότι θα με καταγγείλει για βιασμό» Σε άλλο σημείο της απολογίας του ισχυρίστηκε ότι η 26χρονη άφησε το παιδί στις σκάλες και ο μικρός έπεσε από το όγδοο σκαλοπάτι. Όπως είπε, της πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως εκείνη φέρεται να του απάντησε: «Μην ανακατεύεσαι με το παιδί μου».



Ο 44χρονος υποστήριξε ότι είχε υποψίες πως η μητέρα χτυπούσε το παιδί, αν και, όπως είπε, δεν το έκανε ποτέ μπροστά του. «Είχα υποψίες ότι το χτυπάει. Μπροστά μου όμως δεν το χτυπούσε ποτέ», ανέφερε.



Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε τραβήξει βίντεο το παιδί με μελανιές και πως είχε προειδοποιήσει τη μητέρα ότι, αν το ξαναχτυπούσε, θα την κατήγγελλε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη τον απείλησε ότι, αν απευθυνόταν στις αρχές, θα τον κατηγορούσε για βιασμό.



Ο 44χρονος υποστήριξε επίσης ότι η μητέρα τού είχε ομολογήσει πως χτύπησε το παιδί, επειδή, όπως είπε, εκείνο την έβριζε. Κατά τον ίδιο, η 26χρονη τού είχε πει ότι δεν θα το ξαναχτυπούσε και του το είχε ορκιστεί.



Αναφερόμενος στη σχέση του με την 26χρονη μητέρα, ο κατηγορούμενος αποκάλυψε ότι της είχε κάνει πρόταση γάμου, ωστόσο στη συνέχεια ανακάλεσε την απόφασή του. «Της είχα κάνει πρόταση γάμου, αλλά την πήρα πίσω. Της είπα να χωρίσουμε μία εβδομάδα πριν πεθάνει ο Άγγελος», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, απέδωσε στη μητέρα του παιδιού έντονη νευρικότητα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν σοβαροί καβγάδες μεταξύ τους. «Δεν μαλώναμε μαζί, με τον εαυτό της μάλωνε. Ήταν πολύ νευρικός άνθρωπος η 27χρονη μητέρα του παιδιού», είπε στην απολογία του.



Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 44χρονου, αναμένεται η εισαγγελική πρόταση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.