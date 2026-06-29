Στον Εισαγγελέα οι επτά νεαροί συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα
Στον Εισαγγελέα οι επτά νεαροί συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα
Από τους 7 συλληφθέντες που οδηγούνται στον εισαγγελέα, ο ένας είναι ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, ενώ ένας ακόμη νοσηλευόταν φρουρούμενος
Λίγο πριν τις 9 το πρωί της Δευτέρας μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ανηλίκου στην Καλλιθέα, η οποία εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.
Για το αιματηρό επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο, που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα. Από τους 7 συλληφθέντες που οδηγούνται στον εισαγγελέα, ο ένας είναι ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, ενώ ένας ακόμη νοσηλευόταν φρουρούμενος.
Παράλληλα, κατηγορούνται επιπλέον 18 γονείς ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ τριών ομάδων νεαρών, οι οποίοι επιτέθηκαν εκατέρωθεν με μαχαίρια, ράβδους και πέτρες. Το κίνητρο της φονικής καταδίωξης σχετίζεται με προγενέστερες διαφορές και οπαδικές αντιπαλότητες.
Για το αιματηρό επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο, που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα. Από τους 7 συλληφθέντες που οδηγούνται στον εισαγγελέα, ο ένας είναι ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, ενώ ένας ακόμη νοσηλευόταν φρουρούμενος.
Παράλληλα, κατηγορούνται επιπλέον 18 γονείς ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ τριών ομάδων νεαρών, οι οποίοι επιτέθηκαν εκατέρωθεν με μαχαίρια, ράβδους και πέτρες. Το κίνητρο της φονικής καταδίωξης σχετίζεται με προγενέστερες διαφορές και οπαδικές αντιπαλότητες.
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