Με 37άρια ξεκινά η εβδομάδα, πώς θα κυλήσει ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

Η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι βοριάδες παραμένουν ισχυροί στο Αιγαίο και η αστάθεια επιστρέφει από την Τρίτη με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά - Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ





Πιο αναλυτικά:



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ







Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ







Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



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Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.



Με αίθριο καιρό , υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ από την Τρίτη αναμένεται πρόσκαιρη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, χωρίς όμως αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.Πιο αναλυτικά:Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ



Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-06-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-07-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-07-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.



Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2026



Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.



Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.