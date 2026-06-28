Η Ασούρα από ψηλά: Drone καταγράφει το έθιμο αυτομαστιγώματος που αναβίωσε στον Πειραιά

Για τον σιιτικό κόσμο, η Ασούρα αποτελεί την απόλυτη ημέρα μνήμης και τιμής για τον μαρτυρικό θάνατο του εγγονού του προφήτη Μωάμεθ